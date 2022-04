Riassunto: ABP Publishing nel 2021 ha registrato un aumento delle vendite del 30%, a riprova di una tendenza alla crescita che continua da 7 anni

FRANCOFORTE, Germania–(BUSINESS WIRE)–ABP Publishing nel 2021 ha conosciuto un cospicuo aumento delle vendite, un dato che evidenzia l’immutato interesse verso gli audiolibri in un mondo post-pandemia caratterizzato dal calo dei consumi.

“Quasi tutte le nostre previsioni per il 2021 si sono rivelate esatte. Avevamo puntato sul mercato turco e su quello italiano e i risultati ci hanno dato ragione: in Italia abbiamo venduto il doppio degli audiolibri rispetto all’anno precedente”, è il commento di Viktoria Salnikova, caporedattrice. “Possiamo davvero definirla come una solida crescita. Le vendite in Germania sono aumentate del 19,3%; considero anche questo come un risultato di grande rilievo, dato che il mercato editoriale tedesco è estremamente concorrenziale”.

