Riassunto: ABB rafforza le sue capacità di consulenza in ingegneria elettrica in Europa con l’acquisizione di Premium Power

- L'acquisizione rafforza la capacità di ABB di offrire supporto con consulenza a livello di sistema su larga scala per aiutare i settori principali a gestire infrastrutture elettriche sempre più complesse e proteggere la resilienza energetica
- Miglliora la divisione di servizi di elettrificazione di ABB offrendo studi di sistema di alimentazione, modellizzazione di rete e gestione dei rischi elettrici per i data center, le aziende farmaceutiche e altri settori critici
- Rafforza ABB a livello di sistema, integrando competenze di consulenza affidabili nei punti in cui si delineano rischi operativi, resilienza e prestazioni
ZURIGO--(BUSINESS WIRE)--ABB ha annunciato oggi di aver sottoscritto un accordo per l'acquisizione di Premium Power, una società leader di consulenza in ingegneria elettrica con sede a Dublino, in Irlanda.
Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.
Contacts
Per ulteriori informazioni, contattare:
Relazioni con i media
Telefono: +41 43 317 71 11
E-mail: media.relations@ch.abb.com
Relazioni con gli investitori
Telefono: +41 43 317 71 11
E-mail: investor.relations@ch.abb.com
ABB Ltd
Affolternstrasse 44
8050 Zurigo
Svizzera