Riassunto: ABB rafforza le sue capacità di consulenza in ingegneria elettrica in Europa con l’acquisizione di Premium Power

L'acquisizione rafforza la capacità di ABB di offrire supporto con consulenza a livello di sistema su larga scala per aiutare i settori principali a gestire infrastrutture elettriche sempre più complesse e proteggere la resilienza energetica

Miglliora la divisione di servizi di elettrificazione di ABB offrendo studi di sistema di alimentazione, modellizzazione di rete e gestione dei rischi elettrici per i data center , le aziende farmaceutiche e altri settori critici

, le aziende farmaceutiche e altri settori critici Rafforza ABB a livello di sistema, integrando competenze di consulenza affidabili nei punti in cui si delineano rischi operativi, resilienza e prestazioni

ZURIGO--(BUSINESS WIRE)--ABB ha annunciato oggi di aver sottoscritto un accordo per l'acquisizione di Premium Power, una società leader di consulenza in ingegneria elettrica con sede a Dublino, in Irlanda.

