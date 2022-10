Riassunto: A Parigi, FEELM si dimostra all’avanguardia nelle soluzioni di vaping monouso ed ecologiche

PARIGI–(BUSINESS WIRE)–La 16° edizione di VapExpo si è tenuta a Parigi il 22-23 ottobre presso il Paris Event Center ed è stata un’occasione per marchi di sigarette elettroniche, distributori, professionisti e consumatori di riunirsi per discutere le tendenze attuali e le nuove innovazioni del settore.





Con una portata globale e un focus europeo, il VapExpo di Parigi è la fiera più influente del settore del vaping in Francia. FEELM, la piattaforma tecnologica di atomizzazione di punta di SMOORE, il più grande produttore di vape al mondo, ha presentato in fiera una serie di soluzioni e vape monouso personalizzati per i clienti europei.

