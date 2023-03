Riassunto: A fianco del MWC23, Zain KSA e Huawei firmano un protocollo d’intesa per realizzare una rete pioniera 5.5G globale, la “5.5G City”

BARCELLONA, Spagna–(BUSINESS WIRE)–Nel corso del MWC23 tenutosi a Barcellona, Huawei e il principale gestore di telecomunicazioni dell’Arabia Saudita Zain KSA hanno firmato un protocollo d’intesa per una collaborazione strategica al progetto innovativo congiunto “5.5G City”. Il protocollo d’intesa è stato firmato durante il MWC23 che si è tenuto a Barcellona dal 27 febbraio al 2 marzo.





Secondo il protocollo d’intesa, entrambe le parti collaboreranno insieme per promuovere l’innovazione tecnologica per l’evoluzione del 5.5G e l’espansione di offerte scalabili a clienti individuali, aziendali, e statali. Inoltre rafforzeranno l’infrastruttura digitale e costruiranno una rete globale pioniera dell’evoluzione 5.5G, fornendo un forte motore per raggiungere gli obiettivi di digitalizzazione annunciati nella Saudi Vision 2030.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede.

