Riassunto: A Electronica 2024, Quectel lancia le nuove robuste antenne 3-in-1 4G, Wi-Fi e GNSS

MONACO–(BUSINESS WIRE)–Quectel Wireless Solutions, fornitore globali di soluzioni IoT, è lieta di annunciare il lancio di due nuove combinazioni di antenne, sviluppate per offrire un’enorme flessibilità e scelta di tecnologie di rete, imponendo al contempo ai progettisti di dispositivi requisiti uniformi in termini di spazio, potenza e ubicazione.









La YEMD302L1A è una versatile combinazione di antenna 3 in 1, progettata per offrire una connettività ottimale, con opzioni di montaggio flessibili grazie a supporti magnetici, adesivi o viti. Questa antenna ad alte prestazioni supporta un’ampia gamma di frequenze per una copertura 4G affidabile, comprese le bande 700-960 MHz e 1710-2690 MHz. La copertura delle frequenze Wi-Fi va da 2400-2500 MHz, 5150-5850 MHz fino a 5925-7125 MHz, a dimostrazione della compatibilità avanzata dell’antenna con gli standard Wi-Fi più recenti fino a Wi-Fi 7.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Contatto per i media: media@quectel.com