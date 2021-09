Riassunto: 2J Antennas lancia le antenne 9 in 1 5GNR, WiFi-6E e GNSS più piccole al mondo per la modernizzazione delle comunicazioni critiche

PHOENIX–(BUSINESS WIRE)–2J Antennas, prestigioso fornitore di portata globale di soluzioni per antenne ad elevate prestazioni, ha lanciato la nuova Serie Stellar ideata per un’ampia gamma di dispositivi, in particolar modo per le tecnologie per frequenze al di sotto dei 6 GHz, 5G NR, 4G LTE, 3G, 2G, WiFi-6E e GNSS. I prodotti della Serie Stellar, che offrono livelli inediti di affidabilità, qualità, prestazioni e connettività in tempo reale oltre ad essere di formato ridotto, trovano impiego in applicazioni per le forze dell’ordine, il trasporto medico, i vigili del fuoco e qualsiasi altra applicazione in cui le comunicazioni mission critical costituiscono un requisito imprescindibile.





Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Milos Gendiar



Direttore, Comunicazioni e Marketing



2J Antennas s.r.o.



media@2j-antennas.com