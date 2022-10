Riassunto: 2CRSi, Clever Cloud, Kalray e Vates uniscono le forze per sviluppare apparecchiature innovative per data center sovrani

Progetto ReNESENS: soluzioni avanzate per processori DPU, virtualizzazione e tecnologie definite da software per consentire l’indipendenza digitale francese ed europea.

STRASBURGO, NANTES, GRENOBLE e PARIGI, Francia–(BUSINESS WIRE)–2CRSi (codice ISIN Euronext Parigi: FR0013341781), azienda che progetta e produce server altamente performanti ed efficienti sotto il profilo energetico, Clever Cloud, azienda europea che sviluppa soluzioni per l’automazione e l’ottimizzazione di siti web e hosting di applicazioni, Kalray (Euronext Growth Parigi: ALKAL), leader nel campo delle tecnologie hardware e software per i mercati del computing incentrato sui dati e dalle prestazioni elevate, dal cloud all’edge e Vates, una software house open source specializzata nella virtualizzazione sicura e open source, sono liete di annunciare di essersi aggiudicate il progetto ReNESENS, guidato da Vates, nel quadro dell’iniziativa French AMI Cloud: Piano di investimenti francesi 2030 – “Sostenere il flusso di soluzioni per l’industria del futuro”1.

