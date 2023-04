Riassunto: 2023 NAB Show®: Kalray presenta ngenea®2, una grande evoluzione della sua piattaforma aperta di gestione dei dati e lo dimostra con AWS e Seagate

ngenea®2, assieme alla soluzione di stoccaggio (pixstor) definita dal software di Kalray e i processori (Coolidge) di Kalray, apre nuovi orizzonti alle industrie cha devono elaborare e gestire flussi di lavoro complessi incentrati sui dati.

GRENOBLE, Francia–(BUSINESS WIRE)–Kalray (Euronext Growth Paris : ALKAL), oggi ha annunciato la pubblicazione di ngenea®2, la nuova versione della sua piattaforma aperta di gestione e orchestrazione dei dati per applicazioni incentrate sui dati. Utilizzando le schede di accelerazione dell’unità di elaborazione dati (Data Processor Unit, DPU) di Kalray e pixstor™, la soluzione di stoccaggio di Kalray definita dal software, ngenea®2 affronta le sfide di un numero crescente di aziende in tutti i settori per riuscire ad elaborare, archiviare e gestire il loro dati in modo più rapido, efficiente e sicuro ovunque si trovino i dati e qualunque applicazioni utilizzino.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

CONTATTI PER GLI INVESTITORI

Eric BAISSUS

contactinvestisseurs@kalrayinc.com

Telefono: + 33 4 76 18 90 71

ACTUS Finance & Communication



Anne-Pauline PETUREAUX

kalray@actus.fr

Telefono: + 33 1 53 67 36 72

CONTATTI PER LA STAMPA

Sylvie DAM

communication@kalrayinc.com

Telefono: +33 4 76 18 90 71

ACTUS Finance & Communication



Serena BONI

sboni@actus.fr

Telefono: +33 4 72 18 04 92