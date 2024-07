Riassunto: 1GLOBAL e Verint Partner realizzeranno migliori soluzioni di registrazione per la conformità mobile su base cloud per organizzazioni di trading finanziario a livello globale

LONDRA–(BUSINESS WIRE)–1GLOBAL, un operatore di rete mobile virtuale (MVNO) di fascia alta, oggi ha annunciato una collaborazione strategica con Verint per trasformare la conformità nei settori dei servizi finanziari e del trading per aggiornare le soluzioni di registrazione della conformità mobile per gli istituti finanziari di tutto il mondo.









Grazie a questo nuovo sodalizio, 1GLOBAL fornirà a tutti i suoi clienti globali soluzioni affidabili di registrazione su base cloud supportate da Verint Financial Compliance. I professionisti con obblighi di conformità potranno incrementare la produttività e portare avanti le loro capacità con trascrizioni vocali dotate di ricerca di parole chiave, notifiche e sommari di riunioni.

I clienti 1GLOBAL riusciranno inoltre ad allinearsi con fiducia alle politiche di conformità e vigilanza commerciale come previsto da MiFID II, Dodd-Frank e MAR / MAD II (tra gli altri) per evitare multe e penalità dovute a non conformità.

