Riassunto: 1E raddoppia l’impegno per l’enorme crescita nella categoria DEX con una trasformazione della leadership incentrata sui settori successo clienti, prodotti, tecnologia e vendite

Nuovi incarichi fanno avanzare 1E per vincere sul mercato in forte crescita della DEX mentre più del 70 percento dei dirigenti IT stanno programmando un progetto DEX nei prossimi due anni

LONDRA–(BUSINESS WIRE)–1E, il leader nella Digital Employee Experience (DEX), l’esperienza digitale dei collaboratori, oggi ha annunciato la nomina di sei nuovi dirigenti senior in risposta alla crescita straordinaria nella categoria DEX, mentre le organizzazioni assegnano sempre più importanza al sostegno delle esigenze dei dipendenti che lavorano in modalità ibrida e remota.





“Il 2022 sarà un anno epico per 1E. Iniziamo l’anno sulla scia del nostro trimestre più importante in assoluto e il lancio dell’ultima generazione della nostra piattaforma SaaS Digital Employee Experience, 1E Tachyon.“

