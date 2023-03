Riassunto: 17 innovatori mettono in evidenza gli investimenti necessari per affrontare le sfide globali in materia di acqua

Gli impegni del settore privato presi in occasione della C UN 2023 Water Conference sono inclusi nella Water Action Agenda per accelerare i progressi nel settore idrico e delle strutture igienico-sanitarie nei prossimi 5 anni

NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–Diciassette organizzazioni hanno unito le forze per sostenere la UN Water Action Agenda (Programma di Azione per l’Acqua delle Nazioni Unite), impegnandosi ad investire 11 miliardi di dollari nell’innovazione idrica nei prossimi cinque anni.





L’impegno collettivo sarà annunciato nel corso della giornata di oggi, in occasione di un evento organizzato dall’azienda di tecnologia idrica Xylem (NYSE: XYL) e dal Regno dei Paesi Bassi, convocato durante la UN 2023 Water Conference. Gli impegni saranno inclusi nella Water Action Agenda, una raccolta di tutti gli impegni relativi all’acqua per accelerare i progressi dell’Obiettivo di Sviluppo Sostenibile n. 6 delle Nazioni Unite, che ha come obiettivo l’acqua e le strutture igienico-sanitarie.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Houston Spencer



+1 (914) 323-5723



Houston.Spencer@xylem.com