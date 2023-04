RFMW annuncia il completamento dell’acquisizione di MRC Gigacomp e di MRC Components in Germania

SAN JOSE, Calif.–(BUSINESS WIRE)–RFMW, distributore specializzato di prodotti RF, a microonde e di potenza, oggi annuncia il perfezionamento dell’acquisizione di MRC Gigacomp (MRCG) e di MRC Components (MRCC) in Germania, con validità dal 1 aprile 2023. La nuova azienda ha avviato la transizione verso un’integrazione completa nel brand RFMW, che aggiungerà MRC Components alla propria offerta per la gestione della potenza e le linee di MRC Gigacomp al portafoglio di soluzioni RF e a microonde.

L’acquisizione di MRCG e di MRCC amplia le capacità di RFMW in Europa grazie all’aggiunta di un magazzino in Germania e all’arrivo di un team di professionisti esperti dotati di un’approfondita conoscenza delle tecnologie RF, delle microonde e di potenza. Questa acquisizione consolida la posizione di RFMW sul mercato europeo e offre ai clienti l’accesso a una gamma più ampia di prodotti e servizi.

“Siamo entusiasti di accogliere MRCG e MRCC nella famiglia RFMW”, è il commento di Joel Levine, presidente e CEO di RFMW. “Questa acquisizione rappresenta un importante progresso per la nostra azienda e ci consente di servire meglio i clienti in Europa”.

MRCG e MRCC da oltre 30 anni forniscono prodotti RF e a microonde di qualità elevata ai clienti europei; l’aggiunta delle capacità commerciali e distributive di MRCG e delle linee di prodotti di MRCC consentirà a RFMW di offrire ai clienti una scelta più ampia di soluzioni personalizzate.

“Siamo entusiasti di unire le forze con RFMW”, dichiara Frank Lauber, direttore generale di MRC Gigacomp. “Insieme potremo offrire ai clienti un portafoglio più vasto di prodotti, un’assistenza clienti d’eccellenza e tempi di consegna più rapidi”.

RFMW e MRC collaboreranno per garantire una transizione fluida per clienti, fornitori e dipendenti.

Informazioni su RFMW

RFMW è un distributore di prodotti elettronici speciali che si concentra esclusivamente sul servizio ai clienti che necessitano di componenti e semiconduttori RF, a microonde e di potenza, oltre che del supporto per l’ingegneria dei componenti. L’azienda continua ad ampliare il proprio listino prodotti grazie a fornitori selezionati leader nella gestione RF, a microonde e di potenza. Con RFMW collabora un team di grande esperienza e tecnicamente qualificato che assiste i clienti nella selezione e nella realizzazione dei componenti. Rilevata da TTI, Inc. nel 2018, RFMW entra a far parte dell’Exponential Technology Group (XTG), un gruppo di distributori di componenti elettronici e di società di progettazione ingegneristica che collaborano per consentire lo sviluppo di tecnologie moderne. XTG è una controllata della famiglia di aziende specializzate di TTI Inc.: TTI, INC, Mouser Electronics e Sager Electronic.

Per ulteriori informazioni su RFMW visitare il sito website all’indirizzo www.rfmw.com oppure telefonare al numero 1.877.FOR.RFMW (367- 7369), o ancora contattare l’azienda via email all’indirizzo info@rfmw.com.

Informazioni su MRC Gigacomp e su MRC Components

MRC Gigacomp e MRC Components sono distributori leader di prodotti RF e a microonde in Germania. Forti di oltre 25 anni di esperienza, MRCG e MRCC offrono ai clienti europei un’ampia scelta di prodotti e servizi. Per ulteriori informazioni visitare i siti www.mrc-gigacomp.de e www.mrccomponents.com.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Jacqueline Townsend Konstanturos



The Townsend Team



Jackie@townsendteam.com