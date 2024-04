Restituire al mittente? Solo se è comodo

Secondo i dati di Signifyd, le scelte di shopping degli europei si basano sulle politiche dei resi

SAN JOSE, Calif.–(BUSINESS WIRE)–Il fornitore della protezione commerciale Signifyd oggi pubblica i suoi ultimi dati sulle tendenze sui resi dei consumatori europei, rivelando una considerazione cruciale per i rivenditori nell’attuale scenario economico in evoluzione.





Lo studio, condotto recentemente da OnePoll in tutta Europa, evidenzia un risultato fondamentale: di fronte a un rallentamento dell’inflazione, i consumatori attenti ai costi preferiscono i rivenditori che offrono politiche dei resi flessibili e opzioni di pagamento. Questo sottolinea l’importanza di andare oltre il tasto “compra ora” per concentrarsi sull’intero ciclo di vita della rivendita, dalla consegna al reso.

Con resi che costano ai rivenditori complessivamente oltre 700 miliardi di dollari nel 2023 e sono previsti raggiungere quasi 1000 miliardi di dollari entro la fine del decennio, i rivenditori hanno bisogno di strategie innovative per gestire il processo in maniera efficiente. Oltre l’aumento dei costi di resi legittimi, qualsiasi strategia orientata al futuro deve tenere conto dei resi fraudolenti. La sfida è in rapido aumento, visto che l’adozione della SCA ha reso più difficile la frode nei pagamenti tradizionali.

Risultati fondamentali:

Le politiche dei resi guidano le decisioni d’acquisto: l’84% dei consumatori italiani considerano le politiche dei resi molto o abbastanza importanti al momento della scelta di un rivenditore, con ben oltre metà di essi che dicono “molto importanti”. Complessivamente, il 77% dei consumatori europei si sono trovati d’accordo sul fatto che le politiche di reso erano abbastanza o molto importanti.

Lo studio serve da avviso ai rivenditori europei di non affidarsi all’esperienza clienti che termina con l’acquisto, ma piuttosto devono tenere conto dell’intero ciclo di vita della rivendita attraverso la consegna e il possesso.

Davide Antonelli, GTM di Signifyd ha affermato, “Il nostro studio evidenzia le complesse sfide affrontate dai rivenditori nell’odierno scenario dei consumatori in evoluzione. Offrire esperienze senza soluzione di continuità, flessibili e incentrate sul cliente è essenziale. Altrettanto importante è implementare solide strategie di prevenzione delle frodi per risolvere il problema sempre maggiore dei resi fraudolenti. Adattare le aspettative che cambiano dei clienti e dare priorità sia alla soddisfazione che alla sicurezza dei clienti consente ai rivenditori di avere successo in questo ambiente dinamico”.

Metodologia

I risultati di questo studio provengono da un sondaggio tra 8.000 adulti di almeno 18 anni di età, distribuiti uniformemente nel Regno Unito, in Spagna, Italia e Francia. Lo studio è stato condotto in febbraio da OnePoll per conto di Signifyd.

Informazioni su Signifyd

Signifyd offre una piattaforma completa di protezione del commercio (Commerce Protection Platform) che utilizza la sua rete commerciale (Commerce Network) per massimizzare la conversione, automatizzare l’esperienza clienti ed eliminare il rischio di abusi per i rivenditori. Le sue soluzioni offrono la trasparenza e il controllo necessari ai marchi per avere successo nel mondo commerciale in rapido cambiamento. Signifyd, che è il fornitore leader della sicurezza nei pagamenti e della prevenzione delle frodi per i primi 1000 rivenditori per il 2023 (Top 1000 Retailers), ha la sede centrale a San Jose, CA, con sedi a Londra, Belfast, New York, Denver, Città del Messico e San Paolo.

