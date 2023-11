REPLY: Up Reply riceve il Partner Excellence Award nell’ambito dei Personalization Awards 2023 di Dynamic Yield

TORINO, Italia–(BUSINESS WIRE)–Up Reply, l’agenzia del gruppo Reply specializzata in customer experience e digital growth, ha annunciato oggi di essere stata riconosciuta da Dynamic Yield come vincitrice dei Personalization Awards 2023. L’azienda ha ricevuto il Partner Excellence Award per il suo approccio olistico alla trasformazione digitale, che comprende il design e l’implementazione di programmi di personalizzazione che consentono ai clienti di raggiungere con successo i loro obiettivi di business.









I Dynamic Yield Personalization Awards celebrano i risultati ottenuti dai brand più importanti e dai partner di soluzioni all’avanguardia in termini di personalizzazione di esperienze. I vincitori rappresentano i migliori nelle nuove frontiere della customer experience e fungono da punto di riferimento per le organizzazioni digital-first che investono nella personalizzazione.

Anoop Vasisht, Chief Revenue Officer di Dynamic Yield di Mastercard, ha commentato: “L’eccezionale esperienza di Up Reply nella personalizzazione della customer experience e la sua dedizione nell’aiutare i clienti a raggiungere i propri obiettivi di business attraverso esperienze user-centric sono notevoli. Il loro impegno nella crescita digitale e nell’ottimizzazione dell’esperienza, unito alla consulenza personalizzata e al supporto pratico, li rende vincitori del Partner Excellence Award 2023. La partnership di Up Reply con Dynamic Yield esemplifica lo spirito di innovazione ed eccellenza che i nostri Personalization Awards promuovono. Confidiamo nel loro continuo successo e nell’impatto che continueranno ad avere nel mondo della personalizzazione.”

Up Reply ha ricevuto il Partner Excellence Award per il suo approccio allo sviluppo di una strategia personalizzata basata sui dati esistenti e sull’ottimizzazione della user journey. In particolare, Up Reply supporta i propri clienti nell’implementazione di programmi di personalizzazione, sperimentazione e ottimizzazione. Questo supporto continuo copre vari elementi della catena, tra cui l’analisi degli utenti, l’ideazione, la gestione del progetto, lo sviluppo del concept, l’implementazione tecnica, la valutazione e molto altro.

Inoltre, Up Reply fornisce consulenza su misura per le specifiche esigenze di ogni azienda, con un training hands-on per garantire che i clienti possano navigare con sicurezza e utilizzare tecnologie come quelle di Dynamic Yield per ottenere insight di valore e facilitare il processo decisionale.

Filippo Rizzante, CTO di Reply, ha dichiarato: “Grazie alla personalizzazione della customer experience, Up Reply supporta le aziende nella loro trasformazione digitale e nell’ottimizzare la user journey. Questo riconoscimento da parte di Dynamic Yield conferma il nostro successo in quest’ambito. Continueremo a lavorare per ideare nuove strategie per far progredire le aziende con soluzioni innovative.”

Reply [EXM, STAR: REY] è specializzata nella progettazione e nella realizzazione di soluzioni basate sui nuovi canali di comunicazione e media digitali. Costituita da un modello a rete di aziende altamente specializzate, Reply definisce e sviluppa modelli di business abilitati dai nuovi paradigmi dell’AI, Big Data, Cloud Computing, Digital Media e Internet degli Oggetti. Reply fornisce servizi di consulenza, system integration e digital services ai principali gruppi industriali appartenenti ai settori Telco & Media, Industria e Servizi, Banche e Assicurazioni e Pubblica Amministrazione. www.reply.com

Up Reply è la società del Gruppo Reply specializzata nella crescita digitale e nell’ottimizzazione della customer experience. Up Reply fornisce a clienti internazionali metodi data-driven per la personalizzazione dei canali digitali, A/B testing e analytics per l’intero customer journey. Il risultato sono esperienze user-centered che contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi di business. Up Reply fornisce consulenza strategica, onboarding e offre assistenza completa con strumenti quali Dynamic Yield, Optimizely, Adobe Target o Adobe Analytics, Google Analytics e Contentsquare. upreply.de/en/

Dynamic Yield di Mastercard aiuta le aziende di tutti i settori a offrire esperienze digitali ai clienti che siano personalizzate, ottimizzate e sincronizzate. Con l’Experience OS di Dynamic Yield, i marketer, i product manager, gli sviluppatori e i team digitali possono abbinare in modo algoritmico contenuti, prodotti e offerte ad ogni singolo cliente per incrementare le entrate e la fidelizzazione. Ulteriori informazioni sugli Awards per la personalizzazione di Dynamic Yield: www.dynamicyield.com/personalization-awards/

