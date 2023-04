REPLY S.p.A.: L’Assemblea degli Azionisti approva il Bilancio 2022

Fatturato consolidato a 1.891,1 milioni di Euro (1.483,8 milioni di Euro nel 2021);

Risultato netto di gruppo a 191,0 milioni di Euro (150,7 milioni di Euro nel 2021)

Approvata la proposta di distribuzione di un dividendo di 1,00 Euro ad azione.

Approvato il Piano di acquisto e/o alienazione di azioni proprie.

TORINO, Italia–(BUSINESS WIRE)–L’Assemblea degli Azionisti di Reply S.p.A. [MTA, STAR: REY] riunitasi in data odierna ha approvato il bilancio relativo all’esercizio 2022, confermando la distribuzione di un dividendo lordo pari a 1,00 Euro per azione.

Il dividendo verrà posto in pagamento il 24 maggio 2023, con data di stacco dividendo fissata il 22 maggio 2023 (record date il 23 maggio 2023).

Bilancio dell’esercizio 2022

Il Gruppo Reply ha chiuso l’esercizio 2022 con un fatturato consolidato di 1.891,1 milioni di Euro in crescita del 27,5% rispetto agli 1.483,8 milioni di Euro dell’esercizio 2021.

L’EBITDA consolidato è stato di 340,3 milioni di Euro, in crescita del 29,5% rispetto ai 262,8 milioni di Euro registrati nell’esercizio 2021.

L’EBIT, da gennaio a dicembre, è stato di 285,5 milioni di Euro, in crescita del 36,4% rispetto ai 209,3 milioni di Euro dell’esercizio 2021.

Il risultato netto di gruppo è stato pari a 191,0 milioni di Euro, in aumento del 26,8% rispetto ai 150,7 milioni di Euro registrati nell’esercizio 2021.

L’Assemblea degli Azionisti ha, inoltre, approvato le seguenti deliberazioni, in conformità alle proposte formulate dal Consiglio di Amministrazione:

Approvazione del Programma di acquisto e/o alienazione di azioni proprie

L’Assemblea ha autorizzato un nuovo programma di acquisto di azioni proprie, revocando quello attualmente in corso approvato nell’Assemblea del 22 aprile 2022: l’obiettivo prioritario di tale programma è l’acquisto di azioni al servizio di piani di incentivazione azionaria, di operazioni finalizzate all’acquisizione di partecipazioni, di operazioni di finanza straordinaria e/o conclusione di accordi con partner strategici.

L’autorizzazione ha durata di 18 mesi dalla data della deliberazione, per un massimo di 7.349.093 azioni ordinarie (pari al 19,64398% dell’attuale capitale sociale) del valore nominale di Euro 0,13 cadauna per un valore nominale massimo di Euro 955.382,09 nel limite di un impegno finanziario massimo di Euro 300.000.000. Il prezzo di acquisto non può essere inferiore al valore nominale (attualmente Euro 0,13) e superiore al prezzo ufficiale delle contrattazioni registrate sul Mercato MTA il giorno precedente l’acquisto maggiorato del 20%.

Approvazione della Relazione sulla remunerazione

L’Assemblea ha approvato le sezioni I e II della Relazione sulla remunerazione redatta ai sensi dell’art. 123-ter del D.Lgs. 58/1998.

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Dott. Giuseppe Veneziano, dichiara ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza che l’informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

REPLY

Reply [MTA, STAR: REY, ISIN: IT0005282865] è specializzata nella progettazione e nella realizzazione di soluzioni basate sui nuovi canali di comunicazione e media digitali. Costituita da un modello a rete di aziende altamente specializzate, Reply affianca i principali gruppi industriali europei appartenenti ai settori Telco & Media, Industria e Servizi, Banche e Assicurazioni e Pubblica Amministrazione nella definizione e nello sviluppo di modelli di business abilitati dai nuovi paradigmi dell’AI, Cloud Computing, Digital Media e Internet degli Oggetti. I servizi di Reply includono: Consulenza, System Integration e Digital Services. www.reply.com

