REPLY: risolvere enigmi di sicurezza informatica in una maratona di 24 ore – Conto alla rovescia per la Reply Cyber Security Challenge aperta agli appassionati di cyber security di tutto il mondo

TORINO, Italia–(BUSINESS WIRE)–Sono aperte le registrazioni alla quinta edizione della competizione online a squadre di Reply dedicata alla cyber security e aperta a giovani professionisti e appassionati di cyber security di tutto il mondo, che nel 2021 ha visto la partecipazione di oltre 2200 team provenienti da 130 paesi.

La competizione si svolgerà venerdì 14 ottobre, durante l’European Cyber Security Month (ECSM), la campagna europea di sensibilizzazione che ogni anno, nel mese di ottobre, mira a sensibilizzare cittadini, organizzazioni, aziende e istituzioni sui principali rischi cyber.

La sfida mira a mettere in competizione squadre (da 2 a 4 giocatori) in una maratona di 24 ore, Capture The Flag (CTF), incentrata sull’identificazione di vulnerabilità nascoste all’interno di software e sistemi informatici.

Sviluppata dai Reply Keen Minds, team di esperti di Cyber Security di Reply, la sfida si compone di cinque livelli per ciascuna delle cinque categorie di gioco (Coding, Web, Miscellaneous, Binary e Crypto) in cui i partecipanti dovranno cercare di risolvere, nel minor tempo possibile, problemi ed enigmi di sicurezza di crescente livello di difficoltà.

Il podio sarà composto dalle prime tre squadre che, al termine della gara, raggiungeranno il punteggio più alto in classifica e presenteranno un report dimostrando le strategie adottate durante la sfida. Il punteggio finale sarà determinato dal maggior numero di flag nascoste individuate e da un bonus assegnato per la rapidità nella risoluzione dei problemi.

Da oggi e fino al 13 ottobre, sul sito challenges.reply.com, i partecipanti avranno la possibilità di iscriversi alla sfida gratuitamente (iscrivendo la propria squadra o unendosi ad altri giocatori in squadre casuali) e di allenarsi in modalità “sandbox” sulle prove delle precedenti edizioni.

Questa quinta edizione si arricchisce del Programma University Students Leage che consente a ciascun partecipante di contribuire sia al punteggio della propria squadra che a quello dell’università di appartenenza. L’ateneo con il punteggio più alto, in base alla somma dei punteggi ottenuti dagli studenti che frequentano quell’ateneo, vincerà un premio a loro scelta, consistente in un sostegno economico per un progetto universitario o un Arcade Game per le aree comuni.

La Reply Cyber Security Challenge fa parte delle sfide Reply Challenges che, insieme al programma Reply Code For Kids e al Master di 2° livello in AI & Cloud di Reply e del Politecnico di Torino, sono solo alcuni degli esempi del continuo impegno per lo sviluppo di modelli formativi innovativi. Oggi le Reply Challenges contano una community di oltre 140.000 giocatori.

Le iscrizioni per la Reply Cyber Security Challenge sono aperte fino al 13 ottobre. Maggiori informazioni disponibili su: challenges.reply.com.

