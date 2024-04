Reply riconosciuta come leader nel PAC Innovation RADAR per i servizi Adobe in Europa

TORINO, Italia–(BUSINESS WIRE)–Nel recente PAC Innovation RADAR “Adobe Services in Europe 2024”, uno studio di settore della società indipendente di ricerche di mercato e consulenza PAC (Pierre Audoin Consultants), Reply è stata classificata tra i principali provider di servizi Adobe, ricevendo il riconoscimento “Best in Class” nei settori Retail, Manufacturing e Financial Services.





Il PAC Innovation RADAR, analizzando la strategia, lo sviluppo, la posizione di mercato dei fornitori, le loro prestazioni, competenze, certificazioni e offerte di servizi, valuta i principali fornitori internazionali di servizi Adobe sul mercato europeo.

Nel report, PAC ha riconosciuto Reply come “Best in Class” in tre diversi settori – Retail, Manufacturing e Financial Services – per la sua competenza e forza di mercato. Grazie alle sue società specializzate sulle tecnologie Adobe – Comwrap Reply, Like Reply, Open Reply, Sagepath Reply e Up Reply, Reply è in grado di coprire l’intera offerta Adobe: contenuti digitali, piattaforme di e-commerce, digital asset management, personalizzazione, marketing automation e molto altro ancora. Reply integra lo sviluppo di applicazioni e la personalizzazione dei prodotti Adobe in tutti i settori e sviluppa soluzioni basate sull’AI per migliorare i processi di marketing.

La nomina di Reply come “Best in Class” nell’Adobe Services PAC RADAR segue una serie di altri riconoscimenti: Comwrap Reply è stata riconosciuta “Adobe 2023 Digital Experience Emerging Partner of the Year – Central Europe”; Reply è anche “Platinum Solution Partner” e ha acquisito diverse specializzazioni Adobe negli ultimi anni, tra cui Adobe Experience Manager Sites e Adobe Commerce, che sono un’ulteriore conferma dell’esperienza e competenza di Reply.

Spencer Izard, Research Director di PAC, ha dichiarato: “Reply ha consolidato la sua posizione di prima società di consulenza Adobe in Europa, guidando i principali clienti enterprise attraverso complesse trasformazioni digitali, unendo i principi del design user-centered con la competenza tecnica fornita da esperti certificati nei centri di eccellenza locali. In qualità di Adobe Platinum partner, l’abilità di Reply nel progettare soluzioni innovative e su misura, che migliorano la customer experience e hanno un impatto sul business, insieme all’attenzione continua alle novità dal mondo Adobe, le consente di supportare al meglio le aziende nei principali mercati europei.”

Maggiori informazioni sul PAC Innovation RADAR “Adobe Services in Europe 2024 qui.

Reply



Reply [EXM, STAR: REY] è specializzata nella progettazione e nella realizzazione di soluzioni basate sui nuovi canali di comunicazione e media digitali. Costituita da un modello a rete di aziende altamente specializzate, Reply definisce e sviluppa modelli di business abilitati dai nuovi paradigmi dell’AI, Big Data, Cloud Computing, Digital Media e Internet degli Oggetti. Reply fornisce servizi di consulenza, system integration e digital services ai principali gruppi industriali appartenenti ai settori Telco & Media, Industria e Servizi, Banche e Assicurazioni e Pubblica Amministrazione. www.reply.com

PAC



PAC è la principale società europea di consulenza e analisi per il settore IT, un’azienda content-based con un DNA consulenziale. PAC accompagna i provider di software e servizi IT di tutto il mondo nel loro percorso di crescita. Dal 1976 supporta i propri clienti a comprendere le dinamiche del mercato, a far crescere i ricavi e a migliorare il proprio profilo di business. PAC è una società di consulenza guidata da analisti con un team di oltre 100 esperti in tutta Europa che fornisce ricerche e analisi di mercato in più di 30 paesi in tutto il mondo attraverso i propri pilastri di riferimento: Guidance, Insights e Visibility, e la rinomata piattaforma di ricerca SITSI®.



www.pacanalyst.com

