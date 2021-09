Reply riceve lo status di Microsoft Advanced Specialization in sei categorie nell’arco di cinque mesi

TORINO, Italia–(BUSINESS WIRE)–Reply, con le aziende del gruppo Cluster Reply, Solidsoft Reply, Valorem Reply, WM Reply e Business Elements, ha annunciato oggi di aver ricevuto lo status di Microsoft Advanced Specialization in sei categorie nell’arco di cinque mesi.

Lo status di Microsoft Advanced Specialization dimostra una conoscenza approfondita in un’area specifica e tra febbraio e giugno, Reply – già Microsoft Gold Partner in Europa, Nord America e America Latina, e Microsoft Azure Expert Managed Services Provider (MSP) – è stata insignita dello status Advanced Specialization in:

Microsoft Windows Virtual Desktop

Windows Server and SQL Server Migration to Microsoft Azure

Kubernetes on Microsoft Azure

Modernization of Web Applications to Microsoft Azure

Calling for Microsoft Teams

Analytics on Microsoft Azure

Oltre alle 16 competenze Microsoft Gold acquisite da Reply, che dimostrano le capacità tecniche sulle soluzioni Microsoft, lo status di Advanced Specialization è riservato a quei partner che soddisfano determinati requisiti in termini di successo del cliente e abilità dei propri team.

Questi risultati trovano fondamento in un 2020 ricco di successi, in cui Reply è stata insignita del “Adoption and Change Management Advanced Specialization” di Microsoft a riconoscimento della vasta esperienza e del comprovato successo nel guidare i cambiamenti aziendali tramite Microsoft 365.

Filippo Rizzante, CTO di Reply, ha affermato: “Siamo onorati di questi riconoscimenti, che attestano le abilità tecniche e l’esperienza dei nostri team nell’implementare con successo servizi e soluzioni Microsoft. Grazie alla nostra partnership con Microsoft, abbiamo raggiunto grandi risultati e siamo fieri di questo successo, confermato dalle sette Advanced Specialization ottenute ad oggi. Continueremo a mantenere questo ritmo nei prossimi mesi, così da acquisire nuove specializzazioni per aiutare i clienti a diventare leader del mercato grazie alle moderne tecnologie cloud”.

Le Advanced Specialization ottenute da Reply sono:

la Advanced Specialization “Microsoft Windows Virtual Desktop” convalida le capacità tecniche di Reply nel distribuire, ottimizzare e proteggere una Virtual Desktop Infrastructure in Azure con Windows Virtual Desktop;

la Advanced Specialization “Windows Server and SQL Server Migration to Microsoft Azure” testimonia l’esperienza di Reply nella migrazione e ottimizzazione dei carichi di lavoro di produzione basati su Windows Server e SQL Server in Azure;

la Advanced Specialization “Kubernetes on Microsoft Azure” consente a Reply di distinguersi ulteriormente dimostrando le proprie competenze nella distribuzione dei carichi di produzione su cloud utilizzando i contenitori e gestendo gli ambienti Kubernetes ospitati in Azure;

la Advanced Specialization “Modernization of Web Applications to Microsoft Azure” conferma l’esperienza e il comprovato successo di Reply nella migrazione e nell’impiego di carichi di lavoro delle applicazioni Web di produzione, applicando pratiche DevOps e gestendo servizi applicativi in Azure;

la Advanced Specialization “Calling for Microsoft Teams” dimostra l’esperienza di Reply nella distribuzione e nella gestione del sistema telefonico di Microsoft 365 per generare valore aziendale per i clienti;

la Advanced Specialization “Analytics on Microsoft Azure” convalida la vasta esperienza di Reply nel pianificare e fornire soluzioni di analisi Microsoft, consentendo ai clienti di utilizzare a pieno i loro dati per realizzare nuove soluzioni.

Reply



Reply [MTA, STAR: REY, ISIN: IT0005282865] è specializzata nella progettazione e nell’implementazione di soluzioni basate sui nuovi canali di comunicazione e sui media digitali. Costituita da un modello a rete di aziende altamente specializzate, Reply affianca i principali gruppi industriali europei appartenenti ai settori Telco & Media, Industria e Servizi, Banche e Assicurazioni e Pubblica Amministrazione nella definizione e nello sviluppo di modelli di business abilitati per i nuovi paradigmi di IA, Big Data, Cloud Computing, Digital Media e Internet degli Oggetti. I servizi di Reply includono: Consulenza, System Integration e Digital Services. www.reply.com

Contacts

Contatti stampa:

Reply

Fabio Zappelli



f.zappelli@reply.com

Tel. +390117711594

Aaron Miani



a.miani@reply.com

Tel. +44 (0)20 7730 6000