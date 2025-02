REPLY: Retail Reply realizza un’esperienza di vendita mobile-first per il nuovo store Vans a Londra

TORINO, Italia--(BUSINESS WIRE)--Retail Reply, società del gruppo Reply specializzata in soluzioni tecnologiche per il settore retail, ha collaborato con Vans, iconico brand di VF Corporation, per innovare l’esperienza d’acquisto nel rinnovato flagship store di Londra, situato nella rinomata Oxford Street. Questo progetto rafforza ulteriormente la partnership tra Retail Reply e VF Corporation, attiva dal 2018, e mira a ridefinire l’esperienza in-store attraverso tecnologie all’avanguardia.

Il nuovo store di Vans si distingue non solo per il suo design architettonico innovativo, caratterizzato da un’area centrale dedicata allo skateboarding, ma anche per l’introduzione di un modello di vendita completamente digitalizzato. Grazie al supporto di Retail Reply, il punto vendita ha eliminato le tradizionali casse fisiche, affidando l’intero processo di pagamento a una gestione mobile gestita direttamente dai sales assistant.

Elemento centrale di questa innovazione è l’implementazione del metodo di pagamento “Tap to Pay” su iPhone, che consente ai device di funzionare come veri e propri terminali di pagamento. I clienti possono finalizzare gli acquisti in modo rapido e sicuro, utilizzando carte fisiche, Apple Pay o altri wallet digitali, per un’esperienza d’acquisto fluida e semplificata. I sales assistant, grazie a questa tecnologia, possono accettare pagamenti contactless direttamente su iPhone, senza la necessità di ulteriori dispositivi hardware o terminali di pagamento.

Inaugurato ufficialmente il 29 novembre 2024, il nuovo store segna una tappa significativa per Vans nell’adozione di tecnologie mobile innovative.

Vans

Vans®, un brand di VF Corporation (NYSE: VFC), è il marchio leader nel settore delle calzature, dell'abbigliamento e degli accessori per lo skateboard e per gli sport d'azione. Le collezioni autentiche Vans® sono vendute in più di 100 paesi attraverso una rete di filiali, distributori e uffici internazionali. Vans® ha più di 2.000 punti vendita al dettaglio in tutto il mondo, tra cui negozi di proprietà, in concessione e in partnership. Il marchio Vans® ispira e dà a tutti la possibilità di vivere “Off The Wall”, incarnando lo spirito giovanile della libertà, dell'anticonformismo e dell'incessante spinta alla cultura attraverso gli sport d'azione, la musica, l'arte e il design. www.vans.com

Reply

Reply [EXM, STAR: REY, ISIN: IT0005282865] è specializzata nella progettazione e nella realizzazione di soluzioni basate sui nuovi canali di comunicazione e media digitali. Costituita da un modello a rete di aziende altamente specializzate, Reply definisce e sviluppa modelli di business abilitati dai nuovi paradigmi dell’AI, Big Data, Cloud Computing, Digital Media e Internet degli Oggetti. Reply fornisce servizi di consulenza, system integration e digital services ai principali gruppi industriali appartenenti ai settori Telco & Media, Industria e Servizi, Banche e Assicurazioni e Pubblica Amministrazione. www.reply.com

Retail Reply

Retail Reply è l’azienda del Gruppo Reply che supporta clienti appartenenti ai settori Retail, fashion e consumer nel realizzare le opportunità della trasformazione digitale e della customer experience in-store e on-line. Con specifiche competenze su disegno delle architetture IT, implementazione del punto vendita, soluzioni di gestione programmi loyalty, creazione di customer experience on-line e mobile, implementazione omnicanale tramite architettura di micro-servizi, Retail Reply supporta i clienti nell’intero percorso di trasformazione, dalla definizione della strategia digitale, alla sua pianificazione fino all’implementazione. www.retail.reply.com

