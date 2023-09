Reply rende disponibile MLFRAME Reply un framework basato sull’Intelligenza Artificiale Generativa applicato allo sviluppo e alla condivisione della conoscenza

TORINO, Italia–(BUSINESS WIRE)–Reply annuncia il lancio di MLFRAME Reply, un nuovo framework di intelligenza artificiale generativa per basi di conoscenza eterogenee. Ideato e sviluppato da Machine Learning Reply, l’azienda del gruppo specializzata in intelligenza artificiale, MLFRAME Reply applica, sulle principali tecnologie di AI, una metodologia proprietaria di analisi delle basi dati, di addestramento degli algoritmi e di validazione dei risultati, per creare rapidamente modelli generativi conversazionali applicabili a specifici domini di conoscenza aziendali.









La disponibilità odierna di tecnologie di intelligenza artificiale generativa rende, di fatto, accessibili ed interrogabili, tramite linguaggio naturale, grandi quantità di informazioni e dati testuali non strutturati, dando la possibilità di creare delle vere e proprie basi di conoscenza distribuite e sfruttabili sia all’interno delle aziende sia nella relazione con il cliente.

MLFRAME Reply, in particolare, agisce come un motore che permette di estrarre, tramite linguaggio naturale, conoscenza, riaggregarla e redistribuirla in forma conversazionale, abilitando la componente di “intelligenza artificiale” che è alla base della nuova generazione di sistemi di interazione “human like”, quali gli assistenti digitali o i digital human.

MLFRAME Reply consente alle aziende di beneficiare di un supporto completo in tutte le fasi di sviluppo e addestramento di sistemi conversazionali: dalla creazione di una knowledge base consistente all’interno di un dominio di conoscenza, all’introduzione dei modelli generativi (basati su tecniche di information retrieval e LLM), fino all’addestramento e successiva ottimizzazione degli algoritmi tramite le tecniche più adeguate al livello di complessità richiesto da ciascun caso d’uso. Ad esempio, MLFRAME Reply è già stato impiegato nella realizzazione di sistemi di “onboarding” basati su interfacce conversazionali, oltre ad aver fornito la componente di intelligenza conversazionale specifica per modelli di digital human rivolti ai settori bancari, assicurativi e automotive.

Per ulteriori informazioni su MLFRAME Reply e sulle soluzioni di Reply basate sull’AI generativa visita: www.ai.reply.com

Reply



Reply [EXM, STAR: REY] è specializzata nella progettazione e nella realizzazione di soluzioni basate sui nuovi canali di comunicazione e media digitali. Costituita da un modello a rete di aziende altamente specializzate, Reply affianca i principali gruppi industriali europei appartenenti ai settori Telco & Media, Industria e Servizi, Banche e Assicurazioni e Pubblica Amministrazione nella definizione e nello sviluppo di modelli di business abilitati dai nuovi paradigmi dell’AI, Cloud Computing, Digital Media e Internet degli Oggetti. I servizi di Reply includono: Consulenza, System Integration e Digital Services. www.reply.com

Machine Learning Reply



Machine Learning Reply è la società del gruppo Reply specializzata nel fornire servizi e soluzioni di intelligenza artificiale per guidare i propri clienti verso la digitalizzazione, aiutandoli a diventare più competitivi e guidati dai dati grazie a Smart Analytics, Machine Learning e Intelligenza artificiale. Con esperienza nel deep learning, nella visione artificiale, nella NLP e nella modellazione predittiva, l’azienda aiuta i propri clienti a potenziare la propria attività, fornendo loro team di sviluppo dedicati di grande esperienza. www.machine-learning.reply.it

