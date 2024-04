Reply presenta LoopMind, la soluzione per il controllo e la sicurezza delle operazioni con Generative AI

TORINO, Italia–(BUSINESS WIRE)–Reply presenta LoopMind, la soluzione progettata per garantire il monitoraggio, la sicurezza e la compliance nei processi che utilizzano l’intelligenza artificiale. La soluzione sviluppata da Sprint Reply, società del Gruppo Reply specializzata in Hyper Automation, abilita un ambiente controllato ed efficiente per integrare l’AI nei flussi di lavoro esistenti, consentendo alle organizzazioni di adottare con sicurezza questa la nuova tecnologia. Con le sue funzionalità di monitoraggio, LoopMind offre agli operatori una visibilità completa su workflow e operazioni automatizzate grazie l’AI, in conformità con gli standard stabiliti dall’AI Act Europeo.









LoopMind mantiene centrale il ruolo dell’intervento umano nei processi aziendali, coinvolgendo gli operatori, quando necessario. L’approccio “Human-in-the-Loop” abbina così il meglio della tecnologia con la competenza dei team. In più, la piattaforma archivia e storicizza tutte le informazioni relative alle operazioni basate su AI, consentendo il monitoraggio e il mantenimento delle performance anche a fronte di cambiamenti nella natura dei dati monitorati.

Flessibile e versatile, LoopMind si adatta alle esigenze specifiche di ogni azienda. La sua architettura consente l’uso di diversi modelli di intelligenza artificiale come quelli di OpenAI, Meta, Google e Anthropic e si integra facilmente con le infrastrutture IT esistenti. La soluzione fornisce così un controllo in near real time sulle operazioni effettuate dall’AI nei flussi di lavoro, intercettando potenziali errori e prevenendo violazioni normative.

Con applicazioni in molteplici settori, dai Financial Services al Manufacturing, LoopMind può supportare diversi use case che utilizzano la Generative AI ad esempio per l’interrogazione di dati destrutturati, come quelli presenti in contratti o normative, o l’automazione di processi complessi, come l’assistenza clienti.

Per ulteriori informazioni su LoopMind e sulle soluzioni di Reply basate sull’AI visita: www.ai.reply.com

Reply

Reply [EXM, STAR: REY] è specializzata nella progettazione e nella realizzazione di soluzioni basate sui nuovi canali di comunicazione e media digitali. Costituita da un modello a rete di aziende altamente specializzate, Reply definisce e sviluppa modelli di business abilitati dai nuovi paradigmi dell’AI, Big Data, Cloud Computing, Digital Media e Internet degli Oggetti. Reply fornisce servizi di consulenza, system integration e digital services ai principali gruppi industriali appartenenti ai settori Telco & Media, Industria e Servizi, Banche e Assicurazioni e Pubblica Amministrazione. www.reply.com

Sprint Reply

Sprint Reply è la società del gruppo Reply specializzata in Hyper Automation. La nostra missione è realizzare piattaforme di automazione capaci di risolvere problemi di business concreti, supportando i nostri clienti nella trasformazione verso l’Intelligent Enterprise e l’adozione di una Digital Workforce scalabile ed efficiente. In Sprint Reply uniamo un approccio ingegneristico orientato alla execution a forti esperienze su 4 famiglie tecnologiche, Robotic Process Automation, Computer Vision & ICR, AI & Machine Learning e Process Mining, dedicando costante attenzione all’R&D su varie tematiche dell’Intelligenza Artificiale. www.sprint.reply.it

