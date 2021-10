REPLY: più di 3.000 soluzioni sottomesse in tre settimane per il programma Train&Win nell’ambito della Reply Cyber Security Challenge 2021

TORINO, Italia–(BUSINESS WIRE)–Per la prima volta la Reply Cyber Security Challenge 2021, che si terrà venerdì 15 ottobre su challenges.reply.com, si è arricchita del programma Train&Win volto a creare consapevolezza tra le nuove generazioni sul tema della cyber security.



Dal 20 settembre, insegnanti e studenti con più di 16 anni hanno potuto allenarsi insieme su attività di problem-solving in modalità Capture the Flag (CTF).

Il programma Train&Win, che ha coinvolto 716 partecipanti e ha visto 3.054 flags inviate, ha offerto un approccio ludico per imparare e sperimentare su temi complessi quali la cyber security, le vulnerabilità e le possibilità di attacco. Per tre settimane insegnanti e studenti si sono allenati insieme sulla piattaforma risolvendo diversi enigmi su cinque diverse categorie: Coding, Web, Binary, Miscellaneous e Crypto.

Per affrontare ciascuna categoria erano richieste diverse competenze: logica, programmazione e competenze di scripting per il Coding o il reverse engineering per la categoria Binary, capacità di trovare vulnerabilità nelle applicazioni Web o un mix di competenze per la categoria Miscellaneous. Inoltre, ai partecipanti è stato reso disponiblie del materiale di studio integrativo per prepararsi alla competizione internazionale del 15 ottobre.

Ogni settimana è stato selezionato un vincitore tra tutti gli studenti che hanno inviato almeno una flag valida e ottenuto dei punti. Nella prima settimana, il Johann Kepler Gymnasium di Leonberg, in Germania, è risultato vincitore. Il vincitore della seconda settimana è stato uno studente belga della Henallux University, che utilizza la Reply Cyber Security Challenge come esame nel proprio corso di laurea. Nella terza settimana, uno studente della BMSZC Bláthy Ottó Titusz School of Computer Science and Technology di Budapest ha ottenuto il primo posto.

Martina Rosales, del Johann Kepler Gymnasium, afferma: “Siamo felici del successo del programma Train&Win e condividiamo l’approccio ludico per introdurre i nostri studenti a temi urgenti quali la cyber security. L’interesse è grande e dimostra l’aumento della domanda in tutte le fasce d’età. Abbiamo apprezzato molto l’iniziativa e non vediamo l’ora di utilizzare la piattaforma anche in futuro per risolvere nuove sfide.”

La Reply Cyber Security Challenge si terrà venerdì 15 ottobre su challenges.reply.com, e di mettere in competizione, in una maratona di 24 ore, team da 2 a 4 giocatori in una gara di Capture The Flag (CTF), basata sull’identificazione di vulnerabilità appositamente nascoste all’interno di software e sistemi informatici.

Per ulteriori informazioni e per registrarsi: challenges.reply.com

Reply [MTA, STAR: REY, ISIN: IT0005282865] è specializzata nella progettazione e nell'implementazione di soluzioni basate sui nuovi canali di comunicazione e sui media digitali.

