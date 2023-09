REPLY partecipa al progetto di ricerca Bench-QC per mettere in pratica la tecnologia quantistica

TORINO, Italia–(BUSINESS WIRE)–Reply è parte del progetto di ricerca “Bench-QC”, finanziato dal Ministero degli Affari Economici, dello Sviluppo Regionale e dell’Energia della Baviera, che ha l’obiettivo di studiare l’utilizzo pratico del quantum computing nelle applicazioni industriali. L’iniziativa comprende partner industriali e istituti Fraunhofer per identificare in modo concreto quando e per quali applicazioni il quantum computing può fornire un vantaggio alle aziende.





Reply ricopre il ruolo di leader del consorzio portando casi d’uso già implementati in diversi settori nell’ambito dell’ottimizzazione quantum-inspired. Reply ha sviluppato un solver di problemi QUBO (Quadratic Unconstrained Binary Optimization): “MegaQUBO”, capace di trovare soluzioni per decine di migliaia di variabili in pochi secondi.

Filippo Rizzante, CTO di Reply, ha commentato: “Siamo entusiasti di portare il quantum computing in pratica. Con questa iniziativa vogliamo portare la discussione accademica all’interno del business, e mostrare alle aziende come possono utilizzare il quantum computing a livello commerciale e quali vantaggi possono trarne. Per questo motivo, abbiamo sviluppato algoritmi quantum-inspired che consentono di ottimizzare situazioni complesse, permettendo alle aziende di risparmiare tempo e denaro”.

Oltre a Reply, i partner del progetto includono BMW e i due istituti Fraunhofer per i circuiti integrati IIS e per i sistemi cognitivi IKS. Il progetto, della durata di tre anni, si svolge nel quadro del Munich Quantum Valley della Baviera e mira a sviluppare competenze nell’ambito del Quantum Computing e delle tecnologie quantistiche in Baviera.

Reply [EXM, STAR: REY] è specializzata nella progettazione e nella realizzazione di soluzioni basate sui nuovi canali di comunicazione e media digitali. Costituita da un modello a rete di aziende altamente specializzate, Reply affianca i principali gruppi industriali europei appartenenti ai settori Telco & Media, Industria e Servizi, Banche e Assicurazioni e Pubblica Amministrazione nella definizione e nello sviluppo di modelli di business abilitati dai nuovi paradigmi dell'AI, Cloud Computing, Digital Media e Internet degli Oggetti. I servizi di Reply includono: Consulenza, System Integration e Digital Services.

