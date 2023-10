Reply ottiene tutte e sei le Microsoft Solution Partner Designations per il secondo anno consecutivo

Questo riconoscimento testimonia l’esperienza tecnica di Reply e la capacità nel fornire soluzioni di valore e innovative ai propri clienti.









TORINO, Italia–(BUSINESS WIRE)–Reply, società globale di consulenza e integrazione di sistemi, ha annunciato oggi di aver ottenuto tutte e sei le Microsoft Solutions Partner Designations per il secondo anno consecutivo, grazie al lavoro delle sue società specializzate in tecnologie Microsoft – Business Elements, Cluster Reply, Solidsoft Reply, Valorem Reply e WM Reply.

Queste designazioni, che sostituiscono il concetto di Gold e Silver Partner di Microsoft, sono assegnate in base alle capacità tecniche, alla performance e alle competenze dei partner, oltre che al successo dei progetti presso i clienti. Ricevendo tutte e sei le Solutions Partner Designations, Reply dimostra la propria esperienza in un’ampia gamma di competenze, tra cui:

Solutions Partner for Infrastructure (Azure) : vasta capacità di accelerare la migrazione di workload infrastrutturali critici su Microsoft Azure.

: vasta capacità di accelerare la migrazione di workload infrastrutturali critici su Microsoft Azure. Solutions Partner for Data and AI (Azure) : assistere i clienti nella modernizzazione e nella gestione del loro bacino di dati su più sistemi e nella creazione di soluzioni di analytics e di intelligenza artificiale.

: assistere i clienti nella modernizzazione e nella gestione del loro bacino di dati su più sistemi e nella creazione di soluzioni di analytics e di intelligenza artificiale. Solutions Partner for Digital and App Innovation (Azure) : competenza e impegno per aumentare la produttività degli sviluppatori e il successo dei clienti attraverso la creazione, l’esecuzione e la gestione di applicazioni cloud -native su più cloud, e sull’edge.

: competenza e impegno per aumentare la produttività degli sviluppatori e il successo dei clienti attraverso la creazione, l’esecuzione e la gestione di applicazioni -native su più cloud, e sull’edge. Solutions Partner for Security : capacità di creare un’organizzazione Zero Trust con soluzioni integrate di sicurezza, compliance e identità.

: capacità di creare un’organizzazione Zero Trust con soluzioni integrate di sicurezza, compliance e identità. Solutions Partner for Modern Work : capacità di aiutare i clienti a incrementare la produttività dei dipendenti e a convertirsi al lavoro ibrido utilizzando Microsoft 365 e Viva.

: capacità di aiutare i clienti a incrementare la produttività dei dipendenti e a convertirsi al lavoro ibrido utilizzando Microsoft 365 e Viva. Solutions Partner for Business Applications: fornitura di soluzioni di business moderne utilizzando la piattaforma Microsoft Dynamics 365 e Microsoft Power Platform.

“Siamo lieti di ricevere questo riconoscimento da Microsoft. Il raggiungimento di tutte e sei le Partner Designations per il secondo anno consecutivo testimonia l’abilità delle nostre società dedicate alle tecnologie Microsoft di realizzare progetti tecnologici complessi e all’avanguardia, dimostrando una profonda conoscenza del mercato in rapida evoluzione, soprattutto a seguito dei progressi dell’intelligenza artificiale”, ha dichiarato Filippo Rizzante, CTO di Reply. “In Reply siamo orgogliosi di dare ai nostri clienti l’accesso a soluzioni modulari e scalabili che massimizzano i loro investimenti su tecnologia Microsoft e li aiutano a progredire nel loro percorso di trasformazione digitale”.

In qualità di partner Microsoft dal 1996, Reply continua ad essere in prima linea nel fornire soluzioni di eccellenza basate su Microsoft. Con oltre 800 certificazioni e società specializzate in tecnologie Microsoft – Business Elements, Cluster Reply, Solidsoft Reply, Valorem Reply and WM Reply – Reply supporta i clienti di tutto il mondo nella loro trasformazione digitale in ambiti quali Modern Workplace, Robotics, Metaverse, Internet of Things, Artificial Intelligence, Cybersecurity e molto altro. Maggiori informazioni sulla partnership tra Reply e Microsoft sono disponibili qui.

Reply [EXM, STAR: REY] è specializzata nella progettazione e nella realizzazione di soluzioni basate sui nuovi canali di comunicazione e media digitali. Costituita da un modello a rete di aziende altamente specializzate, Reply definisce e sviluppa modelli di business abilitati dai nuovi paradigmi dell’AI, Big Data, Cloud Computing, Digital Media e Internet degli Oggetti. Reply fornisce servizi di consulenza, system integration e digital services ai principali gruppi industriali appartenenti ai settori Telco & Media, Industria e Servizi, Banche e Assicurazioni e Pubblica Amministrazione. www.reply.com

