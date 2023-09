Reply ottiene 4 Oracle EMEA Cluster Partner Awards nelle categorie Innovation, Business Impact e Customer Success

TORINO, Italia–(BUSINESS WIRE)–Reply, società di consulenza e system integrator a livello globale e Oracle Cloud Managed Service Provider, annuncia di aver ricevuto 4 Oracle Partner Awards come riconoscimento per le proprie capacità nel fornire soluzioni all’avanguardia, promuovere il valore del business e il successo dei clienti. Gli EMEA Cluster Partner Awards, annunciati all’Oracle EMEA Partner Appreciation Reception durante Oracle CloudWorld di Las Vegas, sono stati assegnati alle società Reply specializzate sulle tecnologie Oracle: Healthy Reply, Nimbus Reply e Red Reply.





Questi awards riconoscono i partner in grado di promuovere l’innovazione, accelerare la crescita del business e creare valore per i clienti grazie alle soluzioni e ai servizi basati sulle tecnologie Oracle Cloud Application, Oracle Cloud Infrastructure e Oracle Database. Le società Reply, focalizzate sulle soluzioni Oracle Cloud Infrastructure ed esperte in soluzioni Oracle end-to-end, hanno ricevuto i seguenti EMEA Cluster Partner Awards:

2023 Customer Success Partner of Year – Europe South Tech / Cloud è stato assegnato a Nimbus Reply per l’elevata soddisfazione dei clienti ottenuta grazie alle innovative soluzioni multi-cloud sviluppate che hanno consentito una riduzione dei costi operativi, un aumento nelle performance delle applicazioni e un miglioramento della scalabilità del sistema. Il tutto tenendo conto dei requisiti normativi stringenti.

è stato assegnato a Nimbus Reply per l’elevata soddisfazione dei clienti ottenuta grazie alle innovative soluzioni multi-cloud sviluppate che hanno consentito una riduzione dei costi operativi, un aumento nelle performance delle applicazioni e un miglioramento della scalabilità del sistema. Il tutto tenendo conto dei requisiti normativi stringenti. 2023 Customer Success Partner of Year – Europe North & East Tech / Cloud è stato assegnato a Red Reply per le sue capacità di aumentare il valore per i clienti finali semplificando l’implementazione e la gestione delle soluzioni, migliorando l’efficienza del capitale umano, riducendo i costi, minimizzando il debito tecnico e ottenendo un ritorno misurabile sugli investimenti.

è stato assegnato a Red Reply per le sue capacità di aumentare il valore per i clienti finali semplificando l’implementazione e la gestione delle soluzioni, migliorando l’efficienza del capitale umano, riducendo i costi, minimizzando il debito tecnico e ottenendo un ritorno misurabile sugli investimenti. 2023 Business Impact Partner of Year – Europe South Apps / SaaS è stato assegnato a Healthy Reply per aver sviluppato soluzioni innovative basate su Oracle SaaS per il settore sanitario. Le soluzioni sviluppate consentono di accelerare i progetti e di massimizzare i benefici delle release Cloud, risultando fondamentali per i clienti nella gestione di processi specifici e nell’integrazione con i sistemi sanitari nazionali.

è stato assegnato a Healthy Reply per aver sviluppato soluzioni innovative basate su Oracle SaaS per il settore sanitario. Le soluzioni sviluppate consentono di accelerare i progetti e di massimizzare i benefici delle release Cloud, risultando fondamentali per i clienti nella gestione di processi specifici e nell’integrazione con i sistemi sanitari nazionali. 2023 Innovation Partner of Year – Europe North & East Tech / Cloud è stato assegnato a Red Reply per la capacità di creare soluzioni in grado di potenziare i clienti e di supportarli nel raggiungimento dei loro obiettivi e sfide di business. Red Reply ha sviluppato una soluzione che consente alle aziende di migrare rapidamente e senza soluzione di continuità le loro applicazioni legacy verso il cloud. Questa rapida migrazione non solo si traduce in un immediato risparmio sui costi, ma migliora anche l’efficienza operativa dell’azienda. Inoltre, il sistema consente di trasformare le applicazioni Legacy in Cloud-based Software-as-a-Service (SaaS) attraverso un servizio completamente gestito, eliminando così la necessità di ingenti risorse di sviluppo interne.

Filippo Rizzante, CTO di Reply, ha dichiarato: “Siamo lieti di aver vinto questi premi che dimostrano il nostro costante impegno nel fornire soluzioni Oracle all’avanguardia. I nostri continui investimenti in innovazione e ricerca e sviluppo, insieme alle competenze e alle capacità delle nostre aziende dedicate alle tecnologie Oracle, ci permettono di supportare al meglio i nostri clienti e di ottenere il massimo dalle soluzioni Oracle.”

Reply, partner di Oracle dal 1997, con le sue società specializzate sulle tecnologie Oracle, possiede e gestisce uno dei principali centri di competenza europei. Con oltre 1500 certificazioni Oracle, Reply è in grado di combinare una copertura completa dell’intera supply chain, ha esperienza nelle suite applicative Oracle, nelle tecnologie Oracle e nelle principali soluzioni verticali Oracle per l’industria.

Maggiori informazioni sulla partnership tra Reply e Oracle sono disponibili qui.

Reply



Reply [EXM, STAR: REY] è specializzata nella progettazione e nella realizzazione di soluzioni basate sui nuovi canali di comunicazione e media digitali. Costituita da un modello a rete di aziende altamente specializzate, Reply affianca i principali gruppi industriali europei appartenenti ai settori Telco & Media, Industria e Servizi, Banche e Assicurazioni e Pubblica Amministrazione nella definizione e nello sviluppo di modelli di business abilitati dai nuovi paradigmi dell’AI, Cloud Computing, Digital Media e Internet degli Oggetti. I servizi di Reply includono: Consulenza, System Integration e Digital Services. www.reply.com

Healthy Reply



Healthy Reply è la società del Gruppo Reply specializzata in telemedicina, telemonitoraggio e continuità assistenziale. Healthy Reply collabora con enti e istituzioni sanitarie pubbliche e private, cliniche e ospedali, strutture socio-sanitarie, assicurazioni e banche, centri congressi e imprese, per progettare servizi personalizzati in grado di garantire cure e assistenza continua. Healthy Reply ha consolidato forti competenze nelle soluzioni Oracle ERPM Cloud e continua a investire per ampliare la propria offerta su tutte le soluzioni Oracle SaaS.

Nimbus Reply



Nimbus Reply è la società del gruppo Reply specializzata nella delivery di soluzioni Multi-Cloud per il mercato Health e Public Sector italiano. Costituita da specialisti con competenze su più Cloud Service Provider, Nimbus Reply promuove l’adozione e l’evoluzione del paradigma cloud nella Pubblica Amministrazione, supportando i clienti end to end nel Journey to Multi-Cloud, in ottica Cloud Continuum.

Red Reply



Red Reply è la società del Gruppo Reply specializzata in Oracle Cloud Infrastructure con un focus sulle soluzioni IaaS e PaaS e offre servizi di Cloud Strategy e Migration, Application Development, Cloud / Application Management e Operations. Red Reply, esperta di soluzioni Oracle end-to-end, è una dei primi Managed Service Provider (MSP) Oracle Cloud in Europa. www.red.reply.com

Contacts

Contatti media:

Reply

Fabio Zappelli



f.zappelli@reply.com

Tel. +390117711594

Aaron Miani



a.miani@reply.com

Tel. +44 2077 306000