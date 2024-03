REPLY: Intel e Concept Reply uniscono le forze per un nuovo utilizzo dell’intelligenza artificiale nella sicurezza dei veicoli a guida autonoma

TORINO, Italia–(BUSINESS WIRE)–Concept Reply, l’azienda del gruppo Reply specializzata nell’innovazione IoT, e Intel realizzano una soluzione, basata sull’intelligenza artificiale, volta ad aumentare la sicurezza e l’efficienza dei veicoli autonomi. La soluzione consente di rilevare con precisione i semafori, garantendo così una maggiore sicurezza stradale negli ambienti urbani.









La soluzione sfrutta le potenzialità di CARLA, una piattaforma open source progettata per simulare le complesse funzionalità dei sensori (ad esempio GPS, LIDAR, accelerometri) utilizzati dai veicoli in molteplici scenari di guida autonoma, come la guida in notturna o in particolari condizioni atmosferiche. Grazie a CARLA è stato possibile perfezionare gli algoritmi alla base della soluzione di Concept Reply e aumentarne la precisione nel rilevamento dei semafori.

Garantire l’affidabilità e la precisione delle simulazioni di CARLA richiede un training continuo dei modelli di machine learning, tipicamente svolto tramite l’utilizzo di GPU. Concept Reply ha cercato una soluzione alternativa alle GPU come quella offerta da Intel.



Negli anni Intel ha dato vita a tecnologie hardware e software all’avanguardia e si è specializzata nell’incorporare l’IA su tutto lo spettro dei dispositivi, dal cloud all’edge, sfruttando così il pieno potenziale dei dati. Utilizzando le potenzialità dei dispositivi Intel, la soluzione di Concept Reply si integra perfettamente con le istanze cloud, ottimizzate da Intel, e possiede la flessibilità necessaria per scalare dinamicamente, permettendo di gestire un numero variabile di veicoli durante le ore di picco e ottimizzare l’uso delle risorse nei periodi più tranquilli.

Oltre al riconoscimento dei semafori per i veicoli a guida autonoma, la soluzione di Concept Reply può essere adottata anche da persone affette da daltonismo o da deficit della visione dei colori, contribuendo a rendere le strade più sicure per tutti.

Reply [EXM, STAR: REY] è specializzata nella progettazione e nell’implementazione di soluzioni basate su nuovi canali di comunicazione e media digitali. Costituita da un modello a rete di aziende altamente specializzate, Reply definisce e sviluppa modelli di business abilitati dai nuovi paradigmi dell’AI, Big Data, Cloud Computing, Digital Media e Internet degli Oggetti. Reply fornisce servizi di consulenza, system integration e digital services ai principali gruppi industriali appartenenti ai settori Telco & Media, Industria e Servizi, Banche e Assicurazioni e Pubblica Amministrazione. www.reply.com

Concept Reply è specializzata nella ricerca, nello sviluppo e nella validazione di soluzioni innovative nell’ambito dell’IoT (Internet of Things), con particolare attenzione ai settori automobilistico, manifatturiero e delle infrastrutture intelligenti. Concept Reply è riconosciuta come esperta in Testing and Quality Assurance. Grazie ai laboratori di Concept Reply e a un team internazionale di professionisti, l’azienda è attualmente il partner fidato di Quality Assurance per la maggior parte delle principali banche italiane, in quanto offre una profonda conoscenza in ambito di innovazioni e soluzioni sul mercato dei servizi finanziari globali (funzionale e tecnico – fintech) con osservatori, partnership e progetti. www.concept.reply.com

