REPLY: Il C.d.A. approva la relazione finanziaria trimestrale al 30 settembre 2022

In crescita tutti gli indicatori economico-finanziari:

Fatturato Consolidato a 1.355,7 milioni di Euro (+26,3%)

EBITDA a 218,6 milioni di Euro (+19,3%)

EBIT a 183,6 milioni di Euro (+24,5%)

Utile ante imposte a 169,1 milioni di Euro (+12,7%)

Posizione Finanziaria Netta positiva per 133,9 milioni di Euro.

TORINO, Italia–(BUSINESS WIRE)–Il Consiglio di Amministrazione di Reply [EXM, STAR: REY] ha approvato oggi i risultati al 30 settembre 2022.

Il fatturato consolidato del Gruppo, nei primi nove mesi dell’anno, ha raggiunto i 1.355,7 milioni di Euro, in crescita del 26,3% rispetto ai 1.073,4 milioni di Euro registrati al 30 settembre 2021.

Positivi tutti gli indicatori di periodo. L’EBITDA consolidato è stato di 218,6 milioni di Euro, in crescita del 19,3% rispetto ai 183,2 milioni di Euro registrati a settembre 2021.

L’EBIT, da gennaio a settembre, è stato di 183,6 milioni di Euro, in crescita del 24,5% rispetto ai 147,5 milioni di Euro a settembre 2021.

L’utile ante imposte, da gennaio a settembre 2022, è stato di 169,1 milioni di Euro (+12,7% rispetto ai 150,0 milioni di Euro del 2021).

Per quanto riguarda il terzo trimestre dell’anno l’andamento del Gruppo è risultato altrettanto positivo, con un fatturato consolidato di periodo pari a 465,9 milioni di Euro, in incremento del 29,2% rispetto al dato 2021.

L’EBITDA, da luglio a settembre 2022, è stato pari a 74,1 milioni di Euro, con un EBIT di 60,8 milioni di Euro e un utile ante imposte di 60,5 milioni di Euro.

La posizione finanziaria netta del Gruppo al 30 settembre 2022 è positiva per 133,9 milioni di Euro. La posizione finanziaria netta al 30 giugno 2022 risultava positiva per 165,7 milioni di Euro.

“Reply – ha dichiarato Mario Rizzante, Presidente di Reply, al termine del CdA – nei primi nove mesi del 2022 è stata in grado di raggiungere risultati estremamente positivi, sia in termini di fatturato che di marginalità. In particolare, da inizio anno, accanto ad una robusta crescita organica, abbiamo esteso la nostra presenza internazionale, concentrandoci sui mercati americano, francese e tedesco. La chiusura del terzo trimestre, infine, ci consente di guardare con fiducia ai mesi futuri.”

“Il punto di forza di Reply – continua Mario Rizzante – è la capacità di interpretare l’innovazione digitale rendendola funzionale alle esigenze di trasformazione delle aziende. I primi nove mesi del 2022 sono stati caratterizzati da un importante sviluppo delle nostre principali linee di offerta: Cloud, IoT e prodotti connessi, piattaforme dati e digital experience. Sempre in questi mesi abbiamo assistito ad una crescita esponenziale nella domanda di nuove applicazioni legate all’uso dell’intelligenza artificiale, un ambito su cui da tempo Reply è impegnata e dove ha una posizione di leadership.

“In breve tempo – conclude Mario Rizzante – vivremo in un connubio di automazione, intelligenza artificiale, interfacce digitali e oggetti connessi, ma servirà un enorme lavoro per rendere tutto ciò possibile. È qui che intendiamo posizionarci come attori di nicchia, ad altissimo contenuto tecnologico”

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Dott. Giuseppe Veneziano, dichiara ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza che l’informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

Reply [EXM, STAR: REY, ISIN: IT0005282865] è specializzata nella progettazione e nella realizzazione di soluzioni basate sui nuovi canali di comunicazione e media digitali. Costituita da un modello a rete di aziende altamente specializzate, Reply affianca i principali gruppi industriali europei appartenenti ai settori Telco & Media, Industria e Servizi, Banche e Assicurazioni e Pubblica Amministrazione nella definizione e nello sviluppo di modelli di business abilitati dai nuovi paradigmi dell’AI, Cloud Computing, Digital Media e Internet degli Oggetti. I servizi di Reply includono: Consulenza, System Integration e Digital Services. www.reply.com

