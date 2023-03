REPLY: Il C.d.A. approva il progetto di bilancio per l’esercizio 2022

In crescita tutti gli indicatori economico finanziari:

Fatturato consolidato a 1.891,1 milioni di Euro (1.483,8 milioni di Euro nel 2021);

EBITDA a 340,3 milioni di Euro (262,8 milioni di Euro nel 2021);

EBIT a 285,5 milioni di Euro (209,3 milioni di Euro nel 2021);

Risultato netto di gruppo a 192,2 milioni di Euro (150,7 milioni di Euro nel 2021)

Approvata la proposta di distribuzione di un dividendo di 1 Euro ad azione.

TORINO, Italia–(BUSINESS WIRE)–Il Consiglio di Amministrazione di Reply S.p.A. [MTA, STAR: REY] ha approvato oggi il progetto di bilancio per l’esercizio 2022, che verrà sottoposto all’approvazione dell’Assemblea degli Azionisti prevista, in prima convocazione, il 20 aprile 2023 a Torino.

Il Gruppo Reply ha chiuso l’esercizio 2022 con un fatturato consolidato di 1.891,1 milioni di Euro in crescita del 27,5% rispetto agli 1.483,8 milioni di Euro dell’esercizio 2021.

Positivi tutti gli indicatori di periodo. L’EBITDA consolidato è stato di 340,3 milioni di Euro, in crescita del 29,5% rispetto ai 262,8 milioni di Euro registrati nell’esercizio 2021.

L’EBIT, da gennaio a dicembre, è stato di 285,5 milioni di Euro, in crescita del 36,4% rispetto ai 209,3 milioni di Euro dell’esercizio 2021.

Il risultato netto di gruppo è stato pari a 192,2 milioni di Euro, in aumento del 26,1% rispetto ai 150,7 milioni di Euro registrati nell’esercizio 2021.

In seguito ai risultati conseguiti nel corso del 2022, il Consiglio di Amministrazione di Reply ha deciso di proporre alla prossima Assemblea degli Azionisti la distribuzione di un dividendo pari a 1 Euro per azione, che verrà posto in pagamento il 24 maggio 2023, con data di stacco dividendo fissata il 22 maggio 2023 (record date il 23 maggio 2023).

La posizione finanziaria netta del Gruppo al 31 dicembre 2022 è positiva per 70,6 milioni di Euro. La posizione finanziaria netta al 30 settembre 2022 risultava positiva per 133,9 milioni di Euro.

“Il 2022 – ha commentato Mario Rizzante, Presidente di Reply – è stato un anno molto positivo per il nostro gruppo, sia in termini di crescita di fatturato che di marginalità. In questi mesi abbiamo continuato ad investire, acquisendo ulteriori quote di mercato in Europa, Inghilterra e in Nord America e abbiamo arricchito di nuove componenti le nostre offerte principali sull’intelligenza artificiale, la robotica e i veicoli connessi.”

“Oggi – continua Mario Rizzante – Reply si distingue per la sua abilità nell’interpretare l’innovazione digitale e renderla funzionale alle esigenze di trasformazione delle aziende. In particolare nel 2022 abbiamo assistito ad una forte crescita della domanda in ambito di Cloud, IoT, piattaforme dati e digital experience. Inoltre, l’uso dell’intelligenza artificiale sta diventando sempre più diffuso e questo è un ambito in cui Reply, grazie agli investimenti fatti negli ultimi due anni, ha una posizione di leadership sul mercato.”

“Nel prossimo futuro – conclude Mario Rizzante – assisteremo alla nascita di un connubio formato da automazione, intelligenza artificiale, interfacce digitali e oggetti connessi, ma ci sarà bisogno di un grande lavoro per renderlo possibile e sfruttabile da parte delle aziende. In questo scenario Reply si pone come un attore di nicchia ad altissimo contenuto tecnologico in grado di affiancare i propri clienti nella creazione della nuova economia digitale.”

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Dott. Giuseppe Veneziano, dichiara ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza che l’informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

