Reply estende la propria presenza in Nord America con Enowa e The Spur Group

TORINO, Italia–(BUSINESS WIRE)–REPLY [MTA, STAR: REY] rafforza la propria presenza sul mercato statunitense con la duplice acquisizione di Enowa LLC (www.enowa.com), società specializzata nella consulenza e nello sviluppo di soluzioni su tecnologia SAP, e di The Spur Group (www.thespurgroup.com), leader nella consulenza in ambito sales e marketing.

Enowa LLC, con sede principale a Philadelphia, è leader nei settori del cloud design e dei servizi a valore aggiunto su tecnologia SAP e annovera tra i propri clienti alcuni dei maggiori gruppi americani attivi nei settori dell’industria chimica, dell’healthcare, dell’energia e dei consumer services.

The Spur Group, il cui headquarters è a Bellevue (Seattle), lavora con i principali Tech Giants e global brands, tra cui Cisco, Microsoft, Rockwell Automation, Qlik e VMWare nella definizione di strategie di go to market e di posizionamento in ambito digitale coniugando competenze di strategia, marketing, data analysis e modelli operativi.

Gli investimenti in Enowa LLC e in The Spur Group, che complessivamente impiegano oltre 400 persone, si inseriscono nella strategia di crescita internazionale di Reply, in particolare negli Stati Uniti, mercato dove è già presente con uffici ad Atlanta, Chicago, Detroit, Kansas City, Seattle e St. Louis.

I fondatori di Enowa LLC e di The Spur Group entrano nel Gruppo Reply con il ruolo di “Partner” e avranno il compito di sviluppare le attività delle rispettive società in Nord America.

“Enowa e The Spur Group – ha dichiarato Mario Rizzante, Presidente di Reply – sono entrambe caratterizzate da un grande spirito imprenditoriale e da una costante attenzione all’innovazione tecnologica. Grazie alla forte complementarità dei loro servizi con la nostra offerta attuale daremo vita ad una piattaforma ottimale che permetterà a Reply di svilupparsi ulteriormente negli Stati Uniti, il principale mercato mondiale per i servizi IT”.

Ali Sarraf, CEO di Enowa LLC ha commentato: “Siamo estremamente lieti di entrare a far parte del network Reply in Nord America come leader nella consulenza SAP. Il forte interesse per le persone, l’attenzione al cliente e la cultura dell’innovazione che caratterizzano Reply si sposano perfettamente con la nostra missione e la nostra cultura aziendale. Insieme avremo l’opportunità di generare ulteriore valore per i nostri clienti”.

“Sono felice di annunciare che The Spur Group – ha dichiarato Randy Karr, CEO di The Spur Group – è entrato a far parte di Reply, un gruppo con cui condividiamo lo stesso approccio alle grandi sfide, alle persone e ai clienti. Con The Spur Group estenderemo l’offerta del network americano di Reply arricchendola di nuove competenze consulenziali in ambito sales e marketing. Reply, inoltre, ha relazioni con molti dei nostri clienti target, oltre a processi e strutture standard a cui possiamo attingere e un pool di risorse complementari a cui ora possiamo accedere. Come azienda non siamo mai stati così forti”.

REPLY



Reply [MTA, STAR: REY, ISIN: IT0005282865] è specializzata nella progettazione e nella realizzazione di soluzioni basate sui nuovi canali di comunicazione e media digitali. Costituita da un modello a rete di aziende altamente specializzate, Reply affianca i principali gruppi industriali europei appartenenti ai settori Telco & Media, Industria e Servizi, Banche e Assicurazioni e Pubblica Amministrazione nella definizione e nello sviluppo di modelli di business abilitati dai nuovi paradigmi dell’AI, Cloud Computing, Digital Media e Internet degli Oggetti. I servizi di Reply includono: Consulenza, System Integration e Digital Services. www.reply.com

ENOWA LLC



Enowa è una società di consulenza SAP fondata nel 2002 con un focus dedicato ai processi aziendali e alla consulenza su tecnologia SAP. Con quasi 20 anni di esperienza, Enowa è un partner SAP di livello Gold con competenze riconosciute in vari settori industriali che esegue progetti di trasformazione sia nazionali che globali. I clienti di Enowa possono godere di esperti certificati e leader di settore che comprendono le complessità del business, la cultura aziendale e il settore di appartenenza. La capacità di Enowa di realizzare progetti di successo si traduce in relazioni durature e di fiducia con i clienti. Per maggiori informazioni, visitare il sito: www.enowa.com

THE SPUR GROUP



The Spur Group è il fornitore leader di servizi go-to-market end-to-end. Trasformiamo le esigenze dei clienti, dei partner e dei dipendenti in vantaggi competitivi aiutando i nostri clienti a ottenere conoscenze concrete, a rafforzare il coinvolgimento dei consumatori, a migliorare l’effetto leva dei partner, ad alimentare l’eccellenza dell’esecuzione e a far crescere i ricavi più rapidamente. www.thespurgroup.com

Contacts

Contatti Media

Reply

Fabio Zappelli



f.zappelli@reply.com

Tel. +390117711594

Aaron Miani



a.miani@reply.com

Tel. +442077306000

Contatti IR

Reply

Riccardo Lodigiani



r.lodigiani@reply.com

Tel. +390117711594

Michael Lueckenkoetter



m.lueckenkoetter@reply.com

Tel. +49524150091017