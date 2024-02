Reply è di nuovo al vertice del PAC RADAR come provider di servizi SAP ed è leader nella Customer Experience SAP in Europa

TORINO, Italia–(BUSINESS WIRE)–Reply è stata posizionata tra i fornitori di servizi SAP più competenti sul mercato nel PAC RADAR “Leading Providers of SAP Services in Europe and Germany 2024”, un’indagine di settore condotta dalla società indipendente di ricerca e consulenza PAC (Pierre Audoin Consultants).









L’indagine ha analizzato le performance di 24 società internazionali di consulenza e fornitori di servizi che implementano progetti SAP in specifici segmenti del mercato IT. Sulla base di criteri predefiniti, PAC ha confrontato la strategia e lo sviluppo dei fornitori valutandoli in base alla forza di mercato e alla competenza maturata. Questi criteri includono l’esperienza dimostrata nei progetti, le certificazioni SAP ottenute, l’ampiezza della gamma di servizi offerti, la capacità di erogazione dei servizi nel mercato europeo e la valutazione, da parte dei clienti di riferimento, della qualità del servizio.

Reply ha ottenuto il posizionamento di provider “Best in Class” in Europa dei servizi relativi a SAP Customer Experience (CX) grazie alla sua esperienza e competenze.

Joachim Hackmann, Principal Analyst e Head of the BAS Practice di PAC, ha commentato: “Reply ha ottenuto il punteggio più alto classificandosi come “Best in Class” in Europa quando si tratta di soluzioni SAP per la Customer Experience che supportano le aziende con processi di business end-to-end e integrati. Il loro approccio di consulenza user-centric e i servizi associati sono saldamente ancorati al portafoglio complessivo, che va oltre il focus su SAP, soprattutto in ambito CX. Siamo rimasti molto colpiti anche dalla vasta gamma di progetti realizzati da Reply.”

Questo risultato segue alcuni importanti riconoscimenti che confermano il valore e l’importanza della partnership tra SAP e Reply. Dopo aver vinto per 10 anni consecutivi il SAP Quality Award, aver ottenuto il SAP Pinnacle Award 2022 nella categoria Customer Excellence ed essere stata nominata come Top 3 in CX Delivery Quality, Reply ha ottenuto il SAP Energy Partner of the Year nel 2023.

Filippo Rizzante, CTO di Reply, ha aggiunto: “Il nostro approccio allo sviluppo di soluzioni innovative basate sulla suite di prodotti SAP si caratterizza per la sua flessibilità e agilità. Questo permette ai team che supportano i nostri clienti in tutto il mondo di fornire soluzioni altamente specializzate per i diversi settori in cui operano, sfruttando le più avanzate tecnologie SAP. Il riconoscimento come “Best in Class” nel PAC Radar per la SAP Customer Experience (CX) in Europa conferma la nostra competenza nell’affiancare i clienti e il nostro impegno nel creare user experience e customer experience ottimali.”

Per le aziende, il PAC Radar rappresenta una base preziosa per la selezione di un partner di servizi adeguato. Per ulteriori informazioni sul PAC Radar: “I principali provider di servizi SAP in Europa e Germania 2024”.

Reply



Reply [EXM, STAR: REY] è specializzata nella progettazione e nella realizzazione di soluzioni basate sui nuovi canali di comunicazione e media digitali. Costituita da un modello a rete di aziende altamente specializzate, Reply definisce e sviluppa modelli di business abilitati dai nuovi paradigmi dell’AI, Big Data, Cloud Computing, Digital Media e Internet degli Oggetti. Reply fornisce servizi di consulenza, system integration e digital services ai principali gruppi industriali appartenenti ai settori Telco & Media, Industria e Servizi, Banche e Assicurazioni e Pubblica Amministrazione. www.reply.com

PAC



PAC è la principale società europea di consulenza e analisi per il settore IT, un’azienda content-based con un DNA consulenziale. PAC accompagna i provider di software e servizi IT di tutto il mondo nel loro percorso di crescita. Dal 1976 supporta i propri clienti a comprendere le dinamiche del mercato, a far crescere i ricavi e a migliorare il proprio profilo di business. PAC è una società di consulenza guidata da analisti con un team di oltre 100 esperti in tutta Europa che fornisce ricerche e analisi di mercato in più di 30 paesi in tutto il mondo attraverso i propri pilastri di riferimento: Guidance, Insights e Visibility, e la rinomata piattaforma di ricerca SITSI®.



www.pacanalyst.com

Contacts

Contatti media:

Reply

Fabio Zappelli



f.zappelli@reply.com

Phone +390117711594

Sandra Dennhardt



s.dennhardt@reply.com

Phone +49 170 4546229