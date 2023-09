REPLY: Data Reply, Concept Reply e Storm Reply, parte del gruppo Reply, ottengono l’AWS Automotive Competency Status

Questo riconoscimento evidenzia le competenze tecniche delle società e la loro capacità nella realizzazione di progetti innovativi in ambito automotive utilizzando AWS





TORINO, Italia–(BUSINESS WIRE)–Reply, società globale di consulenza e systems integrator, ha annunciato oggi che tre società del suo network – Concept Reply, Data Reply e Storm Reply – hanno ottenuto l’Amazon Web Services (AWS) Automotive Competency Status. Questa specializzazione premia le aziende per la loro esperienza nel fornire ai clienti servizi professionali e/o soluzioni software per la trasformazione del modello operativo di aziende del settore automobilistico.

Poiché i clienti del settore automobilistico sfruttano il cloud per innovare e trasformare il loro modello operativo, sono alla ricerca di esperti cloud con una profonda esperienza nel settore automobilistico. I Partner AWS Automotive Competency forniscono ai clienti soluzioni e servizi per il loro percorso di trasformazione digitale, garantendo loro il supporto di un partner AWS certificato per soddisfare le loro esigenze. Queste soluzioni seguono le best practice di AWS per la creazione di infrastrutture cloud sicure, performanti, resilienti ed efficienti per le applicazioni del settore.

Il riconoscimento dell’AWS Automotive Competency Status differenzia Concept Reply, Data Reply e Storm Reply come membri dell’AWS Partner Network (APN) con comprovata competenza tecnica ed esperienza nell’esecuzione di soluzioni cloud su AWS per il settore automobilistico. Questo programma mette in evidenza i partner AWS del settore automobilistico che hanno conoscenze di dominio e forniscono servizi cloud. Per ricevere la designazione AWS Automotive Competency, i partner AWS sono sottoposti ad un rigoroso processo di validazione.

“Siamo lieti di ricevere questo riconoscimento da AWS. Il raggiungimento dell’AWS Automotive Competency conferma la nostra capacità nel realizzare progetti tecnologici all’avanguardia e complessi, dimostrando una profonda comprensione del mercato in rapida evoluzione, in particolare con i progressi dei veicoli connessi e dell’elettrificazione”, ha dichiarato Filippo Rizzante, CTO di Reply. “In Reply siamo orgogliosi di consentire ai nostri clienti di migliorare la loro efficienza operativa e di abbracciare il futuro del settore attraverso l’utilizzo di AWS”.

Grazie ad una profonda conoscenza dei processi dei clienti e competenze tecnologiche su AWS, Reply supporta alcuni dei più importanti player del settore automotive. Dalle soluzioni per le auto connesse al Digital Customer Engagement e advanced analytics, le soluzioni di Reply basate su AWS aiutano i clienti ad affrontare le slide di un settore in rapida evoluzione.

Gregor Endl, Head of Cloud Operations di AUDI AG, ha aggiunto: “Reply ci ha aiutato ad accelerare la nostra trasformazione cloud su AWS. Ci congratuliamo con loro per aver ottenuto il titolo di AWS Automotive Competency Launch Partner e ci auguriamo di continuare questa collaborazione di successo”.

AWS offre soluzioni scalabili, flessibili ed economicamente vantaggiose sia per startup che per grandi imprese. Per supportare l’integrazione e l’implementazione di queste soluzioni nel migliore dei modi, AWS ha istituito l’AWS Competency Program con l’obiettivo di aiutare i clienti ad identificare i partner AWS dotati di una profonda esperienza e competenza nel settore.

Reply



Reply [EXM, STAR: REY] è specializzata nella progettazione e nella realizzazione di soluzioni basate sui nuovi canali di comunicazione e media digitali. Costituita da un modello a rete di aziende altamente specializzate, Reply affianca i principali gruppi industriali europei appartenenti ai settori Telco & Media, Industria e Servizi, Banche e Assicurazioni e Pubblica Amministrazione nella definizione e nello sviluppo di modelli di business abilitati dai nuovi paradigmi dell’AI, Cloud Computing, Digital Media e Internet degli Oggetti. I servizi di Reply includono: Consulenza, System Integration e Digital Services. www.reply.com

Data Reply



Data Reply è la società del gruppo Reply specializzata in Big Data Analytics e Artificial Intelligence. Attraverso team multidisciplinari di specialisti in Big Data Engineering, Data Science e Intelligent Process Automation, Data Reply supporta le aziende di diversi settori nell’ottimizzazione dei processi attraverso la progettazione e l’implementazione di soluzioni, algoritmi quantistici e modelli di Machine Learning e Artificial Intelligence. www.data.reply.com

Concept Reply



Concept Reply, part of the Reply Network, is a leader in IoT solutions. They support and advise customers across Automotive, Manufacturing, Smart Infrastructure and beyond in all aspects of Internet of Things (IoT) and Cloud Computing. From designing and developing customized IoT solutions to implementing and managing them seamlessly, Concept Reply helps customers unlock the potential of IoT. www.concept.reply.com

Storm Reply



Storm Reply è la società del gruppo Reply specializzata nella progettazione e nell’implementazione di soluzioni e servizi cloud-based innovativi. Grazie alla consolidata esperienza nella creazione e gestione di soluzioni cloud Infrastructure as a Service (IaaS), Software as a Service (SaaS) e Platform as a Service (PaaS), Storm Reply supporta grandi società in Europa e in tutto il mondo nell’implementazione di sistemi e applicazioni cloud-based. Storm Reply è partner di consulenza AWS di livello Premier. www.storm.reply.com

