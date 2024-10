REPLY cresce in Inghilterra con Solirius, leader nei progetti di trasformazione digitale per il settore Government

TORINO, Italia–(BUSINESS WIRE)–REPLY [EXM, STAR: REY] annuncia che Solirius, www.solirius.com, società inglese leader nella trasformazione digitale, è entrata a far parte del network di aziende del Gruppo Reply.





Fondata nel 2007 a Londra, Solirius fornisce servizi di consulenza volti a ripensare il modo di lavorare in maniera sempre più customer-centrica e sostenibile, coniugando competenze che spaziano dal disegno di architetture dati alla progettazione e realizzazione di nuovi servizi digitali.

Solirius, in particolare, con una forte specializzazione sull’intelligenza artificiale, l’agile delivery e il data management lavora per le principali agenzie governative inglesi nel processo di trasformazione digitale e di introduzione delle nuove tecnologie a supporto dei servizi per i cittadini. Tra i clienti di Solirius vi sono HMCTS (HM Courts & Tribunals Service), FCDOS (Foreign, Commonwealth & Development Office Services), DFE (Department for Education) e BDUK (Building Digital UK).

L’investimento in Solirius rientra nella strategia di crescita internazionale di Reply, in particolare nel Regno Unito, dove Reply, con uffici a Londra e Manchester, annovera tra i propri clienti la maggior parte dei principali gruppi nei settori retail, dei servizi finanziari e dei trasporti.

“Solirius – ha affermato Mario Rizzante, Presidente di Reply – è caratterizzata da una forte spinta imprenditoriale e un’attenzione costante all’innovazione tecnologica. Con Solirius, il nostro obiettivo è quello di crescere ulteriormente in Inghilterra con un focus sui progetti di trasformazione digitale in ambito public sector e government. Come parte del network Reply, Solirius potrà beneficiare della forza innovativa e della creatività dell’intero gruppo, e questo le consentirà di supportare ancora meglio i propri clienti con soluzioni e servizi all’avanguardia.”

“Siamo lieti che Solirius entrerà a far parte del gruppo di aziende Reply,” ha dichiarato Hemel Popat, Managing Director e fondatore di Solirius Consulting. “Continueremo a fornire i migliori servizi di trasformazione digitale ai nostri clienti del settore pubblico, potendo adesso contare sul portafoglio di specializzazioni delle aziende Reply per ampliare e migliorare la nostra offerta. La cultura di Reply, incentrata sul cliente e sull’innovazione, si allinea perfettamente con la nostra, e siamo entusiasti di offrire insieme un valore ancora maggiore ai nostri clienti.”

REPLY

Reply [EXM, STAR: REY, ISIN: IT0005282865] è specializzata nella progettazione e nella realizzazione di soluzioni basate sui nuovi canali di comunicazione e media digitali. Costituita da un modello a rete di aziende altamente specializzate, Reply affianca i principali gruppi industriali appartenenti ai settori Telco & Media, Industria e Servizi, Banche e Assicurazioni e Pubblica Amministrazione nella definizione e nello sviluppo di modelli di business abilitati dai nuovi paradigmi dell’AI, Cloud Computing, Digital Media e Internet degli Oggetti. I servizi di Reply includono: Consulenza, System Integration e Digital Services. www.reply.com

SOLIRIUS

Solirius è una società di consulenza specializzata nella trasformazione digitale per il settore pubblico, che collabora con i dipartimenti governativi per trasformare il modo in cui lavorano con i cittadini sfruttando le nuove tecnologie. Con solide capacità nello sviluppo software, architettura tecnica, design centrato sull’utente e delivery agile, Solirius è in grado di portare idee trasformative dalla concezione alla realizzazione. www.solirius.com

