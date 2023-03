REPLY: Comwrap Reply nominata “Adobe 2023 Digital Experience Emerging Partner of the Year – Central Europe”

TORINO, Italia–(BUSINESS WIRE)–Comwrap Reply, l’azienda del Gruppo Reply specializzata in servizi di digital experience cloud-native, è stata premiata con il riconoscimento “Adobe 2023 Digital Experience Emerging Partner of the Year – Central Europe”. Il premio viene assegnato alle aziende che hanno contributo significativamente al business di Adobe e hanno avuto un impatto rilevante per il successo dei clienti.

Questo riconoscimento è il risultato di una roadmap strategica iniziata con Adobe nel 2008 per fornire soluzioni ad alto valore ai clienti e alle organizzazioni di tutto il mondo. Questo annuncio arriva dopo l’acquisizione negli ultimi anni da parte di Reply di diverse specializzazioni Adobe e della nomina nel 2022 a Platinum Solution Partner.

“Comwrap Reply ha confermato una solida collaborazione con Adobe Customers Solutions, realizzando eccezionali implementazioni cloud-native. L’azienda è stata selezionata come vincitrice di questo importante premio grazie alla dedizione continua alla crescita delle proprie competenze su Adobe Experience Platform in Europa. Non vediamo l’ora di proseguire la nostra partnership strategica con Comwrap Reply per garantire un contributo efficace ai nostri clienti”, ha dichiarato Christian Keim, VP Interim Head di Adobe DX Partner – EMEA.

Filippo Rizzante, CTO di Reply, ha aggiunto: “Come “Adobe 2023 Digital Experience Emerging Partner of the Year” e “Platinum Solution Partner”, beneficiamo di una grande sinergia con Adobe. Siamo orgogliosi di fornire solide competenze tecniche per i progetti dei nostri clienti, consentendo loro di rafforzare la propria presenza digitale e distinguersi dalla concorrenza grazie a customer experience di valore per i loro utenti finali”.

La base del successo costante di Reply è rappresentata dai suoi Adobe Competence Centers, che coprono un’ampia gamma di competenze di progettazione, sviluppo, manutenzione e supporto all’interno dell’ecosistema Adobe Experience Cloud.

Reply [EXM, STAR: REY] è specializzata nella progettazione e nella realizzazione di soluzioni basate sui nuovi canali di comunicazione e media digitali. Costituita da un modello a rete di aziende altamente specializzate, Reply affianca i principali gruppi industriali europei appartenenti ai settori Telco & Media, Industria e Servizi, Banche e Assicurazioni e Pubblica Amministrazione nella definizione e nello sviluppo di modelli di business abilitati dai nuovi paradigmi dell’AI, Cloud Computing, Digital Media e Internet degli Oggetti. I servizi di Reply includono: Consulenza, System Integration e Digital Services. www.reply.com

Comwrap Reply è specializzata nell’introduzione di piattaforme di digital experience ed e-commerce cloud native basate su Adobe Experience Cloud e Ibexa DXP. Comwrap Reply si differenzia per una strategia cloud native: l’integrazione standardizzata nel cloud permette di ridurre la durata e i costi complessivi dei progetti. I servizi di Comwrap Reply comprendono consulenza, experience design e integrazione di sistemi. www.comwrap.com

