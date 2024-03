Reply ancora una volta al vertice del PAC Innovation RADAR come provider leader di servizi Salesforce in Europa

TORINO, Italia–(BUSINESS WIRE)–Reply è stata nominata leader tra i fornitori di servizi Salesforce in Europa nel 2024 all’interno del PAC Innovation RADAR, un’indagine di settore condotta dalla società indipendente di ricerca e consulenza PAC. Nel report, Reply ha ricevuto il riconoscimento più elevato, “Best in Class”, in cinque settori: Energy & Utilities, Financial Services, Communication & Media, Retail e Manufacturing.









L’indagine ha analizzato le performance dei principali fornitori internazionali di consulenza e di servizi che implementano progetti Salesforce in specifici segmenti del mercato IT. Sulla base di criteri predefiniti, PAC ha messo a confronto la strategia, lo sviluppo e il posizionamento di mercato dei fornitori per valutarne servizi e competenze, con l’obiettivo di fornire una guida nella scelta del giusto partner per chi intende implementare progetti su tecnologia Salesforce.

Il riconoscimento ottenuto da Reply come “Best in Class” provider per i settori Energy & Utilities, Financial Services, Communication & Media, Retail e Manufacturing è dovuto alla consolidata competenza e forza di mercato per quanto riguarda i servizi Salesforce. Partner di Salesforce dal 2005, Reply implementa soluzioni cloud efficaci e personalizzate su tecnologia Salesforce per garantire il successo dei clienti in tutto il mondo.

Grazie alle sue società specializzate su tecnologia e servizi Salesforce – Arlanis Reply, Open Reply, Retail Reply e Power Reply – e alle oltre 900 certificazioni, le competenze di Reply coprono l’intera offerta Salesforce: Sales, Service e Marketing, B2B e B2C Commerce, Integration con Mulesoft e Analytics con Tableau. Inoltre, i team di esperti di Reply lavorano con le estensioni Salesforce per CPQ, Field Service Lightning, Pardot e Einstein AI.

Nick Mayes, Principal Analyst di PAC, ha commentato: “Reply sta esplorando intensamente il potenziale di mercato della Generative AI per le aziende e possiede una solida esperienza nel campo dell’AI e su Chat GPT. Per questo motivo, Reply è stata in grado di implementare, in tempi molto brevi, applicazioni Salesforce GPT innovative a supporto delle esigenze dei clienti di diversi settori. Reply sta guidando lo sviluppo del portafoglio AI di Salesforce, creando nuovi modelli di business, prodotti e servizi per le imprese.”

Filippo Rizzante, CTO di Reply, ha aggiunto: “Reply ha un approccio agile e integrato allo sviluppo di soluzioni cloud-native. I nostri team internazionali sfruttano le tecnologie più innovative, come la Generative AI, per ottimizzare la customer experience e implementare progetti che hanno un impatto comprovato sul successo di business delle aziende.”

Reply, nominata “EMEA Strategic Partner” da Salesforce nel 2023, certificazione che viene assegnata alle aziende partner che sviluppano offerte e soluzioni su temi strategici come la Generative AI, è una delle poche aziende esperte Salesforce nel settore automotive a livello mondiale ed è stata confermata come “Salesforce Automotive Cloud Launch Partner”.

Maggiori informazioni sul PAC Innovation RADAR qui.

Reply



Reply [EXM, STAR: REY] è specializzata nella progettazione e nella realizzazione di soluzioni basate sui nuovi canali di comunicazione e media digitali. Costituita da un modello a rete di aziende altamente specializzate, Reply definisce e sviluppa modelli di business abilitati dai nuovi paradigmi dell’AI, Big Data, Cloud Computing, Digital Media e Internet degli Oggetti. Reply fornisce servizi di consulenza, system integration e digital services ai principali gruppi industriali appartenenti ai settori Telco & Media, Industria e Servizi, Banche e Assicurazioni e Pubblica Amministrazione. www.reply.com

PAC



PAC è la principale società europea di consulenza e analisi per il settore IT, un’azienda content-based con un DNA consulenziale. PAC accompagna i provider di software e servizi IT di tutto il mondo nel loro percorso di crescita. Dal 1976 supporta i propri clienti a comprendere le dinamiche del mercato, a far crescere i ricavi e a migliorare il proprio profilo di business. PAC è una società di consulenza guidata da analisti con un team di oltre 100 esperti in tutta Europa che fornisce ricerche e analisi di mercato in più di 30 paesi in tutto il mondo attraverso i propri pilastri di riferimento: Guidance, Insights e Visibility, e la rinomata piattaforma di ricerca SITSI®.



www.pacanalyst.com

