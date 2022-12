Reply al vertice del PAC Innovation RADAR come provider leader di servizi Salesforce in Europa

TORINO, Italia–(BUSINESS WIRE)–Reply è stata nominata leader tra i fornitori di servizi Salesforce nel PAC Innovation RADAR “Leading Salesforce Service Providers in Europe 2022”, un’indagine di settore realizzata dalla società di ricerca e consulenza indipendente Teknowlogy Group. Nel PAC Radar, Reply si attesta come “Best in Class” provider in cinque settori: Energy & Utilities, Financial Services, Communications & Media, Retail e Manufacturing.

L’indagine ha analizzato le performance di società internazionali di consulenza e provider di servizi che realizzano progetti Salesforce all’interno di specifici segmenti di mercato IT: sulla base di criteri predefiniti, vengono analizzati la strategia, lo sviluppo e il posizionamento di mercato dei fornitori per valutarne servizi e competenze, con l’obiettivo di aiutare la scelta del giusto partner da parte di chi intende implementare progetti su tecnologia Salesforce.

Il riconoscimento ottenuto da Reply come “Best in Class” provider per i settori Energy & Utilities, Financial Services, Communications & Media, Retail e Manufacturing è dovuto alla consolidata competenza della società sui servizi Salesforce, Reply e Salesforce collaborano da anni per fornire soluzioni end-to-end ai propri clienti: dalla consulenza, all’implementazione e all’integrazione, fino alla delivery dei progetti. In particolare, Reply sviluppa framework, strumenti e best practice Salesforce per accelerare il time-to-value dei clienti ed è inoltre membro permanente dell’esclusivo programma di pre-sales Cloud Elite/Trailblazer.

“Reply adotta un approccio agile per sviluppare soluzioni innovative di cloud computing. I nostri team sfruttano le tecnologie più recenti per ottimizzare la customer experience e guidare la trasformazione digitale delle aziende di tutti i settori”, ha commentato Filippo Rizzante, CTO di Reply. “Questo riconoscimento europeo sottolinea sia la nostra esperienza nel settore che il nostro profondo know-how tecnologico”.

Per maggiori informazioni sul PAC Innovation Radar: “I principali fornitori di servizi legati a Salesforce in Europa 2022”.

Reply



Reply [EXM, STAR: REY] è specializzata nella progettazione e nella realizzazione di soluzioni basate sui nuovi canali di comunicazione e media digitali. Costituita da un modello a rete di aziende altamente specializzate, Reply affianca i principali gruppi industriali europei appartenenti ai settori Telco & Media, Industria e Servizi, Banche e Assicurazioni e Pubblica Amministrazione nella definizione e nello sviluppo di modelli di business abilitati dai nuovi paradigmi dell’AI, Cloud Computing, Digital Media e Internet degli Oggetti. I servizi di Reply includono: Consulenza, System Integration e Digital Services. www.reply.com

teknowlogy Group/PAC



teknowlogy Group è una società europea indipendente di ricerca e consulenza nei settori della trasformazione digitale, del software e dei servizi IT. Riunisce le competenze di due società di ricerca e consulenza, ciascuna con una forte storia e presenza locale nei mercati frammentati dell’Europa: CXP e PAC (Pierre Audoin Consultants). www.teknowlogy.com e www.pac-online.com

Contacts

Contatti Media:

Reply

Fabio Zappelli



f.zappelli@reply.com

Tel. +390117711594

Aaron Miani



a.miani@reply.com

Tel. +442077306000