REE Automotive, per la sua piattaforma di EV commerciali, sceglie Microvast come fornitore di pacchi batterie

I pacchi batterie agli ioni di litio MV-C Gen 4 di Microvast alimenteranno le piattaforme P7 totalmente compatte per veicoli elettrici di REE grazie alla tecnologia REEcorner TM

REE ha in programma l’esposizione della sua piattaforma P7 con i pacchi batterie di Microvast in occasione della NTEA Truck Week, dal 7 al 10 marzo a Indianapolis

Microvast Holdings, Inc. (NASDAQ: MVST), un innovatore tecnologico che progetta, sviluppa e produce soluzioni per batterie agli ioni di litio, e REE Automotive, Ltd. (NASDAQ: REE), azienda tecnologica del comparto automotive e fornitore di piattaforme per veicoli elettrici ed EV, oggi hanno annunciato la sigla di un accordo di fornitura e acquisto.





In base ai termini dell’accordo Microvast, tramite la sua sussidiaria controllata al 100% Microvast GmbH, fornirà pacchi batterie agli ioni di litio MV-C Gen 4 HpCO ad alta energia che, in qualità di sistemi di accumulo energia, saranno incluse nelle piattaforme EV “Powered by REE”. Questa partnership è vantaggiosa per i clienti perché combina i veicoli commerciali a zero emissioni di REE con l’avanzata tecnologia delle batterie di Microvast, che offre un’elevata densità energetica, performance ad alta potenza, un lungo ciclo di vita e capacità di ricarica rapida (ricarica completa in 30 minuti).

Grazie alle capacità di integrazione verticale, si prevede che Microvast fornirà una tecnologia brevettata delle batterie e un’eccezionale chimica delle celle, per rispondere ai requisiti di potenza, densità, tempi di ricarica e ciclo di vita di REE. Le eccellenti caratteristiche di sicurezza delle batterie targate Microvast sono perfettamente in linea con l’obiettivo di REE, che punta a offrire la migliore sicurezza della categoria per le sue piattaforme EV.

“I pacchi batterie MV-C Gen 4 di Microvast rappresentano una soluzione ideale per REE”, ha spiegato Sascha Kelterborn, Chief Revenue Officer di Microvast Holdings, Inc. “Sono stati progettati specificamente per soddisfare le esigenze delle flotte di veicoli commerciali”. Il pacco batterie MV-C Gen 4, di nuova concezione, contiene celle tipo pouch HpCO 53,5Ah ad alta energia di Microvast, che generano circa il 27% di energia e potenza in più rispetto alla precedente generazione dei prodotti Microvast. Garantisce inoltre gestione termica e controlli di sicurezza migliorati, per rispondere agli standard di sicurezza di prossima adozione in materia di fuga termica. Secondo le previsioni i pacchi batterie Gen 4 saranno certificati per gli standard interregionali di settore, come ECE R100.3, GB 38031 e UL2580.

“Restiamo assolutamente concentrati sul debutto sul mercato di veicoli commerciali basati sulla piattaforma P7 di REE, e siamo lieti di offrire una soluzione ‘chiavi in mano’ dotata delle capacità flessibili, hi-tech e leader di settore in termini di performance che caratterizzano i sistemi di batterie di Microvast”, ha dichiarato Daniel Barel, co-fondatore e CEO di REE. “Grazie a questa collaborazione, i clienti quali i proprietari di flotte e le società di consegna e logistica potranno avvantaggiarsi dall’adozione dei veicoli elettrici commerciali di REE, che prevediamo risponderanno in modo ideale alle loro esigenze con batterie di lunga durata e a ricarica rapida”.

La rivoluzionaria e premiata tecnologia REEcorner™ di REE incorpora gli organi di trasmissione del veicolo come sterzo, freni, sospensioni, catena cinematica e controlli in un modulo compatto tra il telaio e la ruota, consentendo di ottenere la piattaforma EV più compatta del settore, perfettamente integrabile in qualsiasi sistema AD

La piattaforma REE P7 sarà alimentata da MV-C Gen 4 di Microvast ed è ideale per applicazioni come camion commerciali, scuolabus, furgoni walk-in e furgoni per consegne. L’architettura scalabile e modulare di REE permette di sviluppare piattaforme di qualsiasi dimensione, dalla classe 1 alla 6. Microvast offre una modularità uniforme con i suoi sistemi di batterie ed è in grado di soddisfare i requisiti di tutte le dimensioni delle piattaforme EV di REE.

“Siamo entusiasti di collaborare con REE, un’azienda realmente innovatrice del settore automotive”, è il commento di Kelterborn. “REE condivide lo stesso atteggiamento e i medesimi obiettivi di Microvast: rivoluzionare il futuro dei trasporti. Un altro elemento comune tra le nostre aziende è rappresentato dagli elevati obiettivi di sicurezza che ci siamo prefissati per i nostri prodotti”.

Informazioni su Microvast

Microvast Holdings, Inc., che opera tramite le sue filiali, è un innovatore della tecnologia verde che progetta, sviluppa e produce soluzioni di batterie agli ioni di litio. Fondata nel 2006 come società orientata a ricerca a tecnologia, con sede a Houston, Microvast è rinomata per l’avanzata tecnologia delle celle e le capacità di integrazione verticale che spaziano dai prodotti chimici di base per batterie (catodo, anodo, elettrolita e separatore) ai pacchi batterie. Integrando i processi, dalle materie prime all’assemblaggio dei sistemi, Microvast ha sviluppato una famiglia di prodotti che copre un’ampia gamma di applicazioni di mercato. Per ulteriori informazioni consultare il sito web di Microvast: www.microvast.com.

Informazioni su REE

REE Automotive, Ltd. è una società di tecnologia automotive che permette alle aziende di fabbricare veicoli elettrici di qualsiasi dimensione o forma sulle loro piattaforme modulari. Caratterizzati da una completa libertà di progettazione, i veicoli Powered by REE sono dotati della rivoluzionaria tecnologia REEcorner, che racchiude i componenti critici del veicolo (sterzo, freni, sospensioni, catena cinetica e controlli) in un unico modulo compatto posizionato tra il telaio e la ruota, consentendo a REE di realizzare le piattaforme EV più piatte del settore, con maggior spazio per passeggeri, merci e batterie. Le piattaforme REE sono progettate all’insegna della resistenza e dell’autonomia, per un TCO contenuto. Secondo le previsioni ridurranno il time-to-market per le flotte che puntano alla migrazione verso l’alimentazione elettrica. Per ulteriori informazioni visitare il sito www.ree.auto.

