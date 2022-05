Recover™ apre una struttura produttiva nel Bangladesh per centrare un obiettivo ambizioso: diffondere ulteriormente la fibra in cotone riciclato

VALENCIA, Spagna–(BUSINESS WIRE)–Il produttore leader di fibre in cotone riciclato Recover™ ha annunciato l’inaugurazione ufficiale di un nuovo stabilimento nel Bangladesh che aumenta le capacità produttive dell’azienda e ne velocizza l’impegno per la trasformazione del settore della moda, risolvendo uno dei principali problemi ambientali nel mondo.





L’impianto del Bangladesh è completamente attrezzato con macchinari proprietari di Recover e utilizza RColorBlend, l’innovativa tecnologia di Recover che tinge le miscele di fibre con un minor impatto ambientale.

Situato a Dacca, il nuovo polo produttivo rappresenta una parte integrante della strategia di crescita e scalabilità di Recover concretizzata nel recente partenariato con STORY3 Capital, tra i principali gestori di investimenti alternativi. La nuova struttura aiuta Recover™ a rispondere alla crescente domanda mondiale di fibre sostenibili e di circolarità nel settore tessile e del fashion.

La posizione strategica dell’impianto, in prossimità dei centri sia di smistamento degli scarti sia di produzione tessile, supporterà le ambizioni di scalabilità di Recover™ e lo avvicinerà all’offerta e alla domanda, riducendo l’impatto in carbonio generato dai trasporti. L’Asia è una delle maggiori regioni produttrici di scarti in cotone; stabilendo una presenza nel Bangladesh, Recover™ è ora in grado di fornire una soluzione a circuito completamente chiuso.

Alfredo Ferre, CEO di Recover™, ha commentato:

“La nuova fabbrica nel Bangladesh rappresenta semplicemente una delle fasi degli ambiziosi programmi di espansione di Recover.

Siamo entusiasti di annunciare l’apertura, nel corso di quest’anno, di un nuovo hub produttivo in Vietnam e di un secondo stabilimento in Bangladesh, che vanno ad affiancarsi alle nostre attuali strutture in Spagna e in Pakistan. Anche le attività spagnole saranno ampliate grazie a un maggior investimento nello sviluppo dei prodotti e in altre alleanze strategiche e partenariati commerciali a livello globale”.

Informazioni su Recover™

Recover™ è un’azienda leader nelle scienze dei materiali e un produttore globale di fibre in cotone riciclato a basso impatto e di qualità elevata, oltre a miscele di fibre in cotone. I suoi prodotti eccellenti, ecocompatibili e convenienti sono il frutto della collaborazione con la supply chain di distributori e brand globali, e offrono una soluzione sostenibile per arrivare a una moda circolare per tutti.

In qualità di azienda a conduzione familiare di quarta generazione, con oltre 70 anni di storia nel tessile, Recover™ persegue la missione di incrementare la sua tecnologia brevettata per generare un impatto positivo e duraturo sull’ambiente, e di collaborare con brand/distributori e altri attori del cambiamento per centrare gli obiettivi di sostenibilità del settore.

Per ulteriori informazioni visitare www.recoverfiber.com e seguire @recoverfiber sui social.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Hannah Wesselby



hannah.wesselby@recoverfiber.com