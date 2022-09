Recognize nomina Muthu Kumaran Partner Operativo e Responsabile delle operazioni per l’India

NEW YORK & CHENNAI, India–(BUSINESS WIRE)–Recognize, una piattaforma di investimenti tecnologici dedicata particolarmente al settore dei servizi tecnologici, ha annunciato oggi che Muthu Kumaran entrerà in azienda come Partner Operativo e Responsabile delle operazioni in India. Muthu amplia le capacità di Recognize di realizzare consegne e operazioni migliori del settore e di attrarre talento di spicco mondiale a sostegno delle società del portafoglio di Recognize. Recognize ha raccolto circa 1,3 miliardi di dollari per il suo primo fondo che si è chiuso in gennaio.





Muthu arriva a Recognize da Cognizant, dove ha realizzato soluzioni tecnologiche innovative per clienti multinazionali negli Stati Uniti, in Europa, in India e nella regione APAC durante i 25 anni del suo incarico. Avendo lavorato con clienti in vari settori e gamme di servizi, Muthu porta un’ampia gamma di servizi tecnologici e di conoscenze operative che vanno dalla strategia alla gestione dei rapporti con i clienti, alla trasformazione digitale, allo sviluppo della leadership e all’engagement dei dipendenti.

Muthu guiderà gli sforzi di Recognize per ampliare la presenza delle aziende del suo portafoglio in India e in altre località strategiche per le realizzazioni in tutto il mondo. Tutte e cinque le società del portafoglio di Recognize hanno un notevole strategia in India: Ciklum, società di ingegneristica digitale cloud-native; SpringML, organizzazione di servizi pure-play incentrata su Dati e AI/ML; AST Global, fornitore di soluzioni cloud e di trasformazione digitale; Torc, azienda che ridefinisce il futuro del lavoro attraverso una piattaforma di talenti virtuali per ingegneri di software; e Blend360, un fornitore di dati, analitica e soluzioni per talenti per aziende Fortune 500. Recognize prevede di aggiungere più di 2000 posti di lavoro in India in queste società nell’anno a venire.

“ Recognize è stata fondata con una costante attenzione all’espansione di aziende di servizi tecnologici di prossima generazione che offrono soluzioni all’avanguardia su una struttura di operazioni e consegne di prima classe”, ha dichiarato Frank D’Souza, Cofondatore e Managing Partner di Recognize.

“ Sono entusiasta di entrare a far parte di un team così diversificato ma anche così complementare”, ha annunciato Muthu Kumaran, Partner Operativo di Recognize. “ Ho fatto parte di un team di prestigio mondiale che è passato da 300 a più di 300.000 membri. Credo davvero che l’imprenditoria, l’innovazione e un talento impegnato possano produrre una crescita senza precedenti e non vedo l’ora di guidare il valore nelle aziende del nostro portafoglio in tutto il mondo”.

Informazioni su Recognize

Recognize è una piattaforma di investimenti tecnologici incentrata esclusivamente sul settore dei servizi per la tecnologia. Le aziende di servizi tecnologici progettano, costruiscono, configurano, gestiscono e operano software e processi commerciali per portare risultati digitali alle imprese. L’azienda offre conoscenze operative, informazioni sul settore e capitale strategico a società innovative in questo settore. Recognize è guidata dai veterani del settore Frank D’Souza, Raj Mehta, Charles Phillips e David Wasserman. Per maggiori informazioni, visitare il sito dell’azienda, www.recognize.com

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede.

