Rappi e dLocal ampliano ulteriormente la collaborazione e includono il metodo di pagamento PIX per il Brasile

L’azienda unicorno continuerà a migliorare l’esperienza dei clienti brasiliani, semplificando le transazioni istantanee con PIX

SAN FRANCISCO–(BUSINESS WIRE)–dLocal, piattaforma di pagamento che connette i commercianti mondiali con i mercati emergenti, oggi ha annunciato l’espansione del partenariato con Rappi, startup di consegne su richiesta attiva nell’America Latina. In base a questa alleanza rafforzata, i clienti di Rappi in Brasile ora possono scegliere di utilizzare il metodo PIX per gli acquisti effettuati dall’app Rappi.

Il suo tasso di crescita rende PIX uno dei sistemi di pagamento con l’adozione più rapida nel mondo. A un anno dal suo debutto, questa soluzione in tempo reale copre il 72% delle transazioni in Brasile; la Banca Centrale del paese latino-americano ha rivelato che oltre 100 milioni di persone hanno già effettuato almeno una transazione con PIX dal mese di novembre 2019, quando il sistema è diventato disponibile.

Tramite la piattaforma di pagamento dLocal, i clienti brasiliani di Rappi ora potranno effettuare acquisti pagando con carte di credito locali, tra cui Mastercard, Visa e American Express emesse da banche locali; al momento il servizio è utilizzabile per gli ordini presso ristoranti, attività di e-commerce e in contanti, e nei prossimi 6 mesi sarà disponibile per tutta l’app. È la prima volta che Rappi si affida a un metodo alternativo estremamente diffuso come PIX.

In Brasile e in altri mercati emergenti di America Latina, Asia e Africa, l’infrastruttura di questo settore risulta frammentata e complessa. Offrendo la possibilità di accettare metodi di pagamento rilevanti a livello locale, Rappi continuerà a migliorare la vita di milioni di persone nella regione, creando un’esperienza lineare nella prima super-app disponibile nell’America Latina.

“dLocal negli ultimi due anni è stato un affidabile partner per le nostre attività latino-americane. Offrendo una delle più recenti innovazioni per i pagamenti in Brasile come PIX, ora passiamo alla fase successiva della nostra partnership, per migliorare ulteriormente l’esperienza dei nostri clienti e offrire soluzioni localizzate, incentrate sulle preferenze e sulle abitudini dei consumatori”, ha dichiarato Carlos Ayalde, responsabile globale dei pagamenti presso Rappi.

“Siamo orgogliosi di annoverare Rappi tra i nostri clienti, per offrire la nostra competenza regionale ai loro clienti e fornire un’esperienza lineare grazie alla possibilità di scelta tra numerose soluzioni di pagamento locali e alternative”, ha commentato Michel Golffed, vicepresidente per la crescita di dLocal.

Rappi collabora con dLocal per sfruttare le soluzioni su misura di pagamento dell’azienda focalizzate sulle società della ‘gig economy’. dLocal consente agli utenti di acquistare prodotti dall’app Rappi, di comprare prodotti e di elaborare pagamenti per ristoranti e corrieri e, inoltre, di emettere carte “white label” per gli utenti di Rappi.

Rappi e dLocal si sono impegnate a offrire pagamenti localizzati in Argentina, Brasile, Cile, Costa Rica, Messico e Uruguay, nell’obiettivo di espandere la reciproca partnership verso altri paesi, proponendo soluzioni più rilevanti.

Informazioni su dLocal



dLocal rende possibili i pagamenti locali nei mercati emergenti mettendo in contatto i commercianti mondiali con miliardi di consumatori nei mercati emergenti di Africa, Asia, America Latina e Medio Oriente. Grazie all’idea “One dLocal” (un’API, una piattaforma, un contratto), le aziende globali sono in grado di accettare ed erogare pagamenti, compensare fondi a livello globale ed emettere carte di debito prepagate “white label” virtuali e fisiche, in valute locali e senza necessità di gestire sistemi di elaborazione separati per riscossioni e versamenti, di impostare numerose entità locali e di integrare diversi gestori di terminali e metodi di pagamento in ciascun mercato. Per maggiori informazioni visitare il sito https://dlocal.com.

Informazioni su Rappi



Rappi è un’applicazione di consegne generiche che punta a essere un assistente personale per i suoi utenti. La startup latino-americana è presente in Brasile, Colombia, Messico, Argentina, Cile, Uruguay e Perù. Tramite la sua piattaforma è possibile acquistare prodotti di diverse categorie da ristoranti, supermercati e rivenditori di bevande fino a praticamente qualsiasi merce. L’app inoltre propone il portafoglio virtuale RappiPay utilizzabile per bonifici e persino per pagamenti presso determinate strutture. Nel 2016 la società ha ottenuto il supporto per l’accelerazione da parte di Y Combinator, il maggior incubatore di startup a livello mondiale. All’inizio del 2018 ha ricevuto un contributo di 185 milioni di dollari USA per l’espansione in Brasile e America Latina e, nel settembre del 2018, un nuovo finanziamento, questa volta del valore di 220 milioni di dollari, diventando una nuova azienda unicorno latino-americana.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Marta Seitz



dlocal@backbaycommunications.com