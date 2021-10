Radisys presenta il portafoglio Connect Open Broadband al Broadband World Forum 2021

HILLSBORO, Oregon–(BUSINESS WIRE)–Radisys® Corporation, leader globale nelle soluzioni aperte per telecomunicazioni, ha annunciato oggi che sarà presente per mostrare la sua soluzione Connect Open Broadband presso lo stand A24 del Broadband World Forum 2021, con l’esposizione fieristica prevista per il 13-14 ottobre ad Amsterdam e l’evento online in programma dall’11 al 15 ottobre. Radisys presenterà in diretta delle soluzioni che consentono ai fornitori di servizi a banda larga di trasformare le proprie reti, semplificare le attività di rete ed essere preparati a soddisfare le esigenze mutevoli dei loro clienti. Radisys illustrerà i servizi triple play, tra cui Internet ad alta velocità e il video streaming su Gigabit-PON (G-PON) e XGS-PON, e il suo portafoglio Smart Home comprendente il gateway Radisys Reach Smart Home e l’applicazione mobile personalizzabile, oltre a un campionario di sensori, videocamere e altri dispositivi disponibili, progettati per funzionare insieme come soluzione integrata.

Radisys parteciperà insieme ad altri leader esperti del settore a sessioni che esplorano l’innovazione nella banda larga:

Rajesh Chundury, vicepresidente di Customers Solutions, presenterà “Advance Your FTTx Network with Cloud -Native Containerized Solutions for PON” (Miglioramento delle reti FTTx con soluzioni containerizzate native del cloud per PON) l’11 ottobre alle 10:30 nella sessione virtuale e di persona il 14 ottobre dalle 14:10 alle 14:30.

-Native Containerized Solutions for PON” (Miglioramento delle reti FTTx con soluzioni containerizzate native del cloud per PON) l’11 ottobre alle 10:30 nella sessione virtuale e di persona il 14 ottobre dalle 14:10 alle 14:30. Chundury parteciperà anche al laboratorio della Open Networking Foundation, “Taking opensource to production in broadband network with VOLTHA, a community view” (Portare l’ open source nelle reti a banda larga con VOLTHA, in una prospettiva comunitaria) il 13 ottobre dalle 15:00 alle 17:00.

