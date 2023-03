Quorum Software annuncia uno spazio di pianificazione ottimizzato per il cloud e di nuova generazione per la pianificazione aziendale integrata, l’economia e le riserve

Il nuovo Planning Space accelera i flussi di lavoro di pianificazione aziendale con dati connessi per una maggiore efficienza, trasparenza e gestione del rischio

HOUSTON–(BUSINESS WIRE)–Quorum Software (Quorum), leader mondiale del software dedicato all’industria dell’energia, ha annunciato oggi la nuova versione della propria application suite Planning Space all’interno della Quorum Energy Suite, l’unica piattaforma integrata di pianificazione aziendale specificamente progettata per risolvere le complessità e le sfide della pianificazione nel settore energetico moderno, sfruttando la potenza del cloud per aiutare le aziende energetiche a prendere decisioni migliori in minor tempo, con la certezza di dati affidabili e accurati.

“La disciplina del capitale è più importante che mai per realizzare investimenti che incidano sulle emissioni e riducano i costi di approvvigionamento. Per fare questo, il settore energetico ha bisogno di strumenti di pianificazione sofisticati e robusti per muoversi con agilità e velocità”, ha dichiarato Tyson Greer, Chief Product Officer di Quorum Software. “Sfruttando il cloud e l’architettura unificata dei dati, Planning Space consente un processo decisionale accelerato e condiviso, con l’intelligenza necessaria per allineare meglio la pianificazione del capitale, delle finanze e delle riserve e delle risorse. In definitiva, le aziende possono ora pianificare con fiducia e più rapidamente, con maggiore precisione e allineamento, per ottenere un aumento delle prestazioni sia a livello di top-line che di bottom-line, rispettando al contempo gli obiettivi di net-zero”.

Il nuovo spazio di pianificazione offre un cambiamento radicale in termini di prestazioni e scalabilità, grazie a una filosofia di pianificazione dinamica che elimina gli ingombranti cicli di pianificazione, consentendo agli utenti di massimizzare la produttività e di concentrarsi sulle attività a valore aggiunto.

La suite integra cinque moduli, semplificando i flussi di lavoro della pianificazione aziendale con dati connessi per una maggiore efficienza, trasparenza e gestione del rischio, tra cui: pianificazione del capitale, pianificazione finanziaria, economia petrolifera ed energetica, gestione delle riserve e delle risorse. La capacità di Planning Space di configurare input e output standardizzati consente un consolidamento e un’ottimizzazione efficienti del portafoglio, supportati da una traccia di audit aggiornata per una maggiore conformità normativa e una governance dei dati.

Inoltre, le API aperte offrono opportunità di integrazione tra la Quorum Energy Suite e gli strumenti di terze parti che supportano flussi di lavoro e processi estesi oltre i moduli principali.

Le caratteristiche principali del nuovo Planning Space includono:

Usabilità Consumer-Grade : sfruttando il paradigma del web e anni di feedback dei clienti, il nuovo Planning Space offre un’esperienza utente più ricca.

: sfruttando il paradigma del web e anni di feedback dei clienti, il nuovo Planning Space offre un’esperienza utente più ricca. Performance di prossima generazione : la piattaforma è significativamente più veloce nell’elaborazione dei dati rispetto al suo predecessore.

: la piattaforma è significativamente più veloce nell’elaborazione dei dati rispetto al suo predecessore. Scalabilità : Il nuovo Planning Space supporta insiemi di dati più grandi e più complessi senza che si verifichi un calo delle prestazioni, compreso l’uso contemporaneo.

: Il nuovo Planning Space supporta insiemi di dati più grandi e più complessi senza che si verifichi un calo delle prestazioni, compreso l’uso contemporaneo. Ottimizzazione Cloud: sfrutta la tecnologia cloud per offrire prestazioni senza precedenti, un accesso più rapido alle ultime innovazioni di prodotto e un cost of ownership totale inferiore.

sfrutta la tecnologia cloud per offrire prestazioni senza precedenti, un accesso più rapido alle ultime innovazioni di prodotto e un cost of ownership totale inferiore. Integrazione perfetta: le integrazioni migliorate tra i moduli ottimizzano i flussi di lavoro aziendali. Le API aperte consentono di collegare Planning Space ad altri prodotti della Quorum Energy Suite e a strumenti esterni di terze parti.

Per saperne di più su come la soluzione di pianificazione di Quorum può aiutare le aziende del settore energetico a portare tutti i loro flussi di lavoro aziendali su un’unica piattaforma, visitare il sito qui.

Informazioni su Quorum Software

Quorum Software è un fornitore leader di software per l’energia a livello mondiale e serve più di 1.800 clienti in 55 paesi lungo l’intera catena del valore dell’energia. Le soluzioni di Quorum favoriscono la crescita e la redditività delle aziende del settore energetico collegando persone, flussi di lavoro e sistemi con dati pronti per le decisioni. Venticinque anni fa, abbiamo fornito il primo software del settore per i contabili degli impianti di gas, e oggi le nostre soluzioni semplificano le operazioni aziendali con standard e integrazioni di dati all’avanguardia nel settore. L’industria energetica mondiale si affida agli esperti e alle applicazioni di Quorum per affrontare con successo la transizione energetica, fornendo valore oggi e in futuro. Per maggiori informazioni, visitare il sito quorumsoftware.com.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Media:

Lauren Force



PAN Communications



Quorum@pancomm.com