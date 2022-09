Quorum Software annuncia un cambio a lovello di Executive Leadership

Gene Austin si dimette da Amministratore delegato e diventa Presidente del Consiglio di amministrazione

Paul Langenbahn, Presidente di Quorum, diventa CEO

I cambiamenti sono mirati a promuovere una visione tecnologica connessa e cloud-first e per catalizzare la prossima fase di crescita.

HOUSTON–(BUSINESS WIRE)–Quorum Software (Quorum), leader mondiale nel settore del software per l’industria energetica, ha annunciato oggi che l’Amministratore delegato Gene Austin lascerà l’incarico per diventare Presidente del Consiglio di amministrazione dell’azienda e che il Presidente Paul Langenbahn succederà ad Austin e ricoprirà il ruolo di Presidente e Amministratore delegato. La transizione sarà effettiva dal 1° ottobre.

“È stato un onore e un privilegio ricoprire il ruolo di CEO di Quorum”, ha dichiarato Austin. “L’enorme crescita degli ultimi quattro anni, comprese sei acquisizioni di successo e la fusione con Aucerna, ha posizionato Quorum come leader del mercato globale del software per l’energia, superando gli obiettivi di crescita dell’azienda anno dopo anno. Lavorando a fianco di Paul nell’ultimo anno e grazie alla sua ricca esperienza dirigenziale in aziende tecnologiche, posso affermare con certezza che è il leader giusto per continuare a guidare la visione e la strategia di crescita di Quorum.”

Langenbahn ricopre la carica di Presidente di Quorum dal maggio 2021, dove è principalmente responsabile della supervisione delle operazioni dell’azienda rivolte ai clienti di tutto il mondo. Langenbahn ha un’ampia esperienza in ruoli di leadership senior nella gestione, nelle vendite e nei servizi professionali per fornitori globali di tecnologia aziendale, tra cui il presidente della business unit Commerce di NCR Corporation e il presidente della divisione hospitality di Radiant Systems.

“Desidero ringraziare Gene e il Consiglio di amministrazione per l’opportunità di guidare Quorum in questa prossima fase di crescita dell’azienda e di transizione del settore”, ha dichiarato Langenbahn. “È un momento entusiasmante per il settore petrolifero e del gas, con l’accelerazione della necessità di una trasformazione digitale basata sul cloud per fornire dati veloci, accurati e pronti per le decisioni, per alimentare le operazioni critiche delle aziende energetiche di tutto il mondo. Sono certo che la direzione intrapresa da Gene, unita alla sofisticazione delle nostre soluzioni migliori, ci abbia posizionato bene per un successo a lungo termine”.

“Siamo estremamente grati a Gene per i suoi numerosi e importanti contributi a Quorum e per le basi che ha gettato per la prossima fase di crescita dell’azienda”, ha dichiarato Scott Crabill, Managing Partner di Thoma Bravo. “Non vediamo l’ora di collaborare con Paul e il team di leadership per continuare questo slancio e portare avanti la missione dell’azienda di trasformare il business dell’energia attraverso la tecnologia”.

Informazioni su Quorum Software

Quorum Software è un fornitore leader di software per l’energia a livello mondiale e serve più di 1.800 clienti in 55 paesi lungo l’intera catena del valore dell’energia. Le soluzioni di Quorum favoriscono la crescita e la redditività delle aziende del settore energetico collegando persone, flussi di lavoro e sistemi con dati pronti per le decisioni. Vent’anni fa, abbiamo fornito il primo software del settore per i contabili degli impianti di gas e oggi le nostre soluzioni semplificano le operazioni aziendali con standard e integrazioni di dati all’avanguardia nel settore. L’industria energetica mondiale si affida agli esperti e alle applicazioni di Quorum per affrontare con successo la transizione energetica, fornendo valore oggi e in futuro. Per maggiori informazioni, visitare il sito quorumsoftware.com.

