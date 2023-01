Quantfury supera i 250 milioni di dollari di commissioni e spese risparmiate per gli utenti e introduce una nuova funzionalità che mostra una visione in tempo reale dei risparmi

NASSAU, Bahamas–(BUSINESS WIRE)–Quantfury Trading Limited (“Quantfury”), una società di intermediazione globale multi-asset che dalla fine del 2018 offre trading e investimenti in tempo reale ai prezzi spot delle borse mondiali, con zero commissioni e zero spese di prestito, annuncia il significativo traguardo del superamento di 250 milioni di dollari di commissioni risparmiate per i propri utenti.

Con l’ultima versione dell’app Quantfury e delle piattaforme di trading web, i Quantfuriani ora possono verificare in tempo reale quanto hanno risparmiato sulle commissioni per le loro operazioni aperte e chiuse rispetto ad altre piattaforme di trading ampiamente utilizzate a livello globale, come il brokeraggio eToro, lo scambio Binance, ecc.

Ali Pourdad, CEO di Quantfury Trading, commenta: “Quantfury continua a offrire condizioni ineguagliabili per il trading e l’investimento a livello globale e adesso offriamo un ulteriore livello di trasparenza ineguagliabile.”

La funzione di risparmio sul totale delle spese e delle commissioni sarà evidenziata in tempo reale anche su www.quantfury.com, con il monitoraggio dei volumi mensili e il numero di Quantfuriani, a dimostrazione del continuo impegno di Quantfury a fornire condizioni di trading e trasparenza ineguagliabili per il suo pubblico al dettaglio globale.

Informazioni su Quantfury

Quantfury è un broker globale che offre trading e investimenti a zero commissioni a prezzi spot in tempo reale presso le borse mondiali e di criptovalute. Fondata nel 2017 da un gruppo di trader, esperti di algoritmi e professionisti dell’apprendimento automatico, Quantfury si propone di cambiare a livello globale le pratiche indebite del settore del trading rivolto ai privati e di renderlo conveniente, equo e trasparente. Secondo dati aggiornati al 2022, Quantfury conta più di 400.000 utenti in oltre 56 paesi. Quantfury non è disponibile negli Stati Uniti, in Canada, alle Bahamas e nelle Isole Vergini Britanniche.

Per ulteriori informazioni visitare il sito www.quantfury.com.

