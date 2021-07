QCT si allea con DZS per creare progetti per la realizzazione di servizi di rete 5G

Le aziende firmano il Global Partnership Teaming Agreement per approfondire la collaborazione nella virtualizzazione della rete, edge cloud e Open RAN

SAN JOSE, Calif.–(BUSINESS WIRE)–Quanta Cloud Technology (QCT), un fornitore globale di soluzioni per centri dati, e DZS Inc. (NASDAQ: DZSI), un leader globale nel trasporto mobile ottico e su base pacchetto, connettività di banda larga, e soluzioni di rete definite dal software per fornitori di servizi e aziende, oggi ha annunciato una collaborazione strategica per accelerare insieme la virtualizzazione e le infrastrutture containerizzate su base Open RAN per operatori di telecomunicazioni (Telco).

La collaborazione tra DZS e QCT sfrutta il trasporto mobile DZS, il vantaggio delle Telco, l’esperienza convergente delle reti e il server di QCT e le capacità di integrazione dell’infrastruttura NFV per affrontare le opportunità commerciali dei gestori e degli operatori 5G, edge cloud e virtualizzazione della rete.

Grazie a questa collaborazione, verranno creati progetti di soluzioni con configurazioni confermate di sistemi QCT, software DZS Cloud e altre componenti di hardware e software per accelerare la realizzazione e l’orchestrazione automatizzata delle reti 5G. I Converged Edge Cloud Blueprints (progetti convergenti di edge cloud) sono ottimizzati per il 5G e le realizzazioni su base FlexRAN al limite della rete, integrando processori scalabili Intel Xeon di 3a generazione e includendo supporto per acceleratori complementari di rete e funzioni offload.

“La collaborazione tra QCT e DZS produce straordinarie sinergie”, ha dichiarato Mike Yang, Presidente di QCT. “Le profonde esperienze di infrastrutture di QCT abbinate alla solida conoscenza cloud-native della rete definita dal software di DZS promette un progetto di sistema convergente per edge cloud e migliori esperienze di servizio 5G per i clienti Telco”.

“Siamo entusiasti di collaborare con QCT e il loro portafoglio di soluzioni infrastrutturali per rendere possibile soluzioni di virtualizzazione aperta della rete definita dal software e di automazione cloud-native”, ha spiegato Charlie Vogt, Presidente e CEO di DZS. “La nostra collaborazione riflette un impegno comune per la realizzazione di tecnologie cloud “network-aware”, open network e scelta del supporto da parte del cliente, consentendo gli operatori a monetizzare i loro investimenti 5G con piattaforme DZS Cloud e QCT”.

Una dimostrazione di soluzioni congiunte DZS e QCT è visualizzabile al Big 5G Event a Denver, in Colorado, al quale parteciperanno entrambi DZS e QCT con i rispettivi stand e terranno presentazioni durante il convegno.

Informazioni su Quanta Cloud Technology (QCT)

Quanta Cloud Technology (QCT) è una società internazionale che offre soluzioni per i data center che combinano l’efficienza dell’hardware a iperscalabilità con software di infrastruttura offerti da un’ampia gamma di leader del settore per risolvere i problemi operativi e quelli di progettazione dei data center di prossima generazione. I clienti di QCT sono service provider operanti sul cloud e aziende di telecomunicazioni e altri settori che gestiscono cloud pubblici, ibridi e privati.

Le linee di prodotti includono soluzioni hyperconverged e software-defined data center, nonché server, storage, switch e rack integrati con un ecosistema di componenti hardware e partner software. QCT progetta, produce, integra e assiste le sue offerte attraverso la propria rete globale. La casa madre di QCT è Quanta Computer, Inc. una società Fortune Global 500.

Informazioni su DZS

DZS Inc. (NSDQ: DZSI) un leader globale nel settore del trasporto mobile optical e packet-based, accesso alla banda larga e soluzioni di rete definita dal software. Con più di 20 milioni di prodotti in servizio e clienti e collaboratori di sodalizi in oltre 100 paesi, DZS sta aiutando molte delle aziende e dei fornitori di servizi più avanzati e innovativi al mondo a sfruttare la potenza del 5G, della banda larga fissa 10gig e delle reti definite dal software a offrire servizi all’avanguardia e a guidare i loro mercati.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

