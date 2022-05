QCT aiuta gli utenti ad accelerare la trasformazione HPC/IA all’ISC High Performance 2022

L’azienda velocizza la trasformazione HPC/IA con infrastrutture hardware all’avanguardia e tecnologie software futuristiche

AMBURGO, Germania–(BUSINESS WIRE)–Quanta Cloud Technology (QCT), fornitore globale di soluzioni per i centri dati, presenterà le sue avanzate soluzioni per il calcolo a performance elevate (HPC, High-performance Computing) e per l’intelligenza artificiale, con applicazioni verticali, alla ISC High Performance Conference 2022, dal 29 maggio al 2 giugno ad Amburgo, Germania, allo stand D412. Queste soluzioni uniche combinano le avanzate infrastrutture hardware di QCT con le tecnologie software, per aiutare a realizzare ambienti HPC e IA scalabili e convergenti in numerosi settori diversificati e, al contempo, abbreviare i tempi di implementazione dei progetti, lasciando così i ricercatori liberi di concentrarsi totalmente sulle loro ricerche.

QCT presenterà le seguenti soluzioni e server che consentono accelerare il time to value:

QCT Platform on Demand (QPOD): QPOD è una soluzione basata sui carichi di lavoro destinata in particolare al mondo accademico, degli istituti di ricerca o dei centri medici. Completamente integrata con le infrastrutture hardware, è dotata delle implementazioni dei cluster e degli strumenti di monitoraggio e di gestione che consentono il supporto dei carichi di lavoro HPC e IA. Oltre a creare l’infrastruttura, per garantire la pre-configurazione e la pre-convalida per l’utilizzo HPC di questa sua soluzione, QCT ha anche collaborato con fornitori di software indipendenti (ISV) specializzati in applicativi.

grazie alla memoria persistente Intel® Optane™, lo storage a oggetti distribuito e asincrono (DAOS) offre incredibili miglioramenti in termini di I/O di memorizzazione che velocizzano HPC, IA, analisi e progetti sul cloud. Gli avanzati server di storage targati QCT, che incorporano lo storage a oggetti definito da software DAOS, apportano anche eccellenti capacità IOPS e di larghezza di banda, e si sono classificate nella IO500 and 10-Node Challenge in occasione della SC21. QuantaGrid D53X-1U: un server/nodo di calcolo 1U ottimizzato grazie ai processori scalabili Intel® Xeon® di terza generazione, che integra acceleratori IA e memoria persistente Intel® Optane™ serie 200 per velocizzare lo storage DAOS e supportare carichi di lavoro IA, HPC e di virtualizzazione .

un server/nodo di calcolo 1U ottimizzato grazie ai processori scalabili Intel® Xeon® di terza generazione, che integra acceleratori IA e memoria persistente Intel® Optane™ serie 200 per velocizzare lo storage DAOS e supportare carichi di lavoro IA, HPC e di . QuantaGrid D53XQ-2U: un server 2U che sfrutta lo storage DAOS, basato sulla memoria persistente Intel® Optane™ sulla piattaforma scalabile Intel Xeon, e dotato di slot di espansione per schede di accelerazione, adatto ai carichi di lavoro per segmenti come IA, analisi, bioscienza, HPC e anche per il calcolo sul cloud.

Per ulteriori informazioni sulla linea di prodotti di storage a performance elevate targata QCT seguire la sessione di interventi di QCT dal titolo “Innovative High-performance Storage for AI/HPC in the Exascale Era” (L’innovazione dello storage a performance elevate per l’IA/HPC nell’era dell’esascala) in occasione dell’HPC Solutions Forum (padiglione H, stand J901) il giorno 31 maggio alle ore 14:00. Grover Hwang, Technical Manager e Solution Architect dell’azienda, illustrerà approfonditamente come sfruttare lo storage DAOS per ridurre i tempi di attesa dell’I/O e la latenza durante l’esecuzione di applicazioni IA/HPC del mondo reale.

“QCT è entusiasta di portare a ISC 2022 le nostre più recenti soluzioni HPC studiate per i carichi di lavoro intensivi dei calcoli e della grafica”, ha commentato Mike Yang, presidente di QCT. “QCT è un costruttore di infrastrutture che sfrutta le sue solide capacità R&D e il solido supporto dell’ecosistema software per calibrare con esattezza le sue soluzioni, in ogni stack hardware e software, velocizzando la trasformazione digitale in settori quali le previsioni meteo, le tecniche NGS, la dinamica molecolare e tanto altro ancora”.

Per ulteriori informazioni visitare lo stand D412 di QCT all’ISC22 e il sito dell’azienda: http://www.qct.io.

Informazioni su QCT

QCT è un fornitore globale di soluzioni per centri dati che combina l’efficienza dell’hardware hyperscale con il software infrastrutturale di un’ampia gamma di leader di settore, per risolvere i problemi operativi di progettazione dei centri dati di prossima generazione. I clienti di QCT sono service provider sul cloud e aziende di telecomunicazioni e altri settori che gestiscono cloud pubblici, ibridi e privati. QCT è una società del gruppo Quanta Computer, Inc., che figura nell’elenco Fortune Global 500. http://www.qct.io

