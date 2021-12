Q4 Inc. rilascia funzionalità di conferenze per gli investitori di prossima generazione per la sua base clienti di investment banking in rapida crescita

L’ultima versione offre una nuova modalità di registrazione, la programmazione di riunioni e una migliore gestione delle riunioni alla piattaforma leader dei mercati Capital Markets Events di Q4

TORONTO–(BUSINESS WIRE)–Q4 Inc. (TSX: QFOR) (“Q4″ o “la Società”), importante piattaforma di comunicazioni dei mercati dei capitali, oggi ha annunciato il rilascio di una suite di nuove funzionalità per la sua piattaforma Capital Markets Event (“CME”), lanciata quest’anno e progettata per fornire eventi virtuali e di persona per conferenze per investitori ospitate da investment banking.





A cominciare dal 2020, Q4 ha assistito a una domanda senza precedenti per creare, ospitare e offrire conferenze per gli investitori per i loro clienti “buy-side” da parte di banche di investimento. Da allora, Q4 ha ospitato migliaia di partecipanti di mercati in conferenze per gli investitori, roadshow al contrario e giornate per gli investitori aziendali e ha fissato l’asticella utilizzata per misurare tutti gli altri mercati azionari e eventi di servizi finanziari. Ampliando l’impronta in rapida espansione nel mercato dell’investment banking, Q4 continua a migliorare la piattaforma CME nella sua collaborazione con team di accesso aziendale presso le più importanti banche di investimento al mondo.

Le nuove funzionalità recentemente aggiunte includono una sofisticata registrazione degli eventi, una facile pianificazione di riunioni di ogni dimensione, che siano 1:1, 2:1 o riunioni di gruppi più numerosi, e dati e analitica per la gestione di riunioni finalizzati ad aiutare i team di accesso aziendale a immaginare, pianificare ed realizzare con successo questi eventi di importanza critica. Queste nuove caratteristiche sono integrate nella piattaforma per eventi di Q4, oltre ad API integrate in Zoom, Microsoft Teams e altre tecnologie, offrendo un’esperienza di conferenza senza discontinuità per tutti i partecipanti.

In particolare, queste nuove caratteristiche offrono una nuova funzionalità di registrazione, che consente a partecipanti aziendali e investitori di fornire la loro disponibilità, e consente agli investitori di indicare quali emittenti aziendali sono interessati a incontrare in ordine di priorità e preferenza per riunioni 1:1, 2:1 o di gruppi più numerosi. Queste informazioni vengono inviate direttamente allo strumento interno di pianificazione, che facilita enormemente l’organizzazione e si aggiorna automaticamente con il variare della disponibilità dei partecipanti.

Inoltre, le nuove opzioni della Piattaforma consentono di aggiungere, modificare e rendere disponibili i dettagli delle riunioni con facilità a tutti i partecipanti in modo che tutti ricevano facilmente informazioni sul tipo di riunione, informazioni sui partecipanti e facili link per l’accesso alla riunione.

Infine, questo aggiornamento offre dati critici sulla pianificazione e partecipazione a sessioni e riunioni, aiutando i team di accesso aziendale a determinare quali emittenti aziendali e investitori possano necessitare di altre riunioni per arricchire la propria esperienza e richiedono attenzione sulle priorità.

“Abbiamo lanciato la nostra piattaforma Capital Markets Events (CME) con la visione di connettere tutti i mercati di capitali partecipanti nella loro scoperta, comunicazione e coinvolgimento reciproco”, ha dichiarato Darrell Heaps, CEO di Q4. “Siamo entusiasti di potenziare le capacità della nostra piattaforma e offrire un’esperienza superiore per i nostri clienti di banca di investimento. Continueremo ad aggiungere funzionalità alla nostra situazione in rapida evoluzione, mentre guidiamo la trasformazione digitale di impegni di accesso aziendale che connettono tutti gli aspetti dei mercati di capitae”.

Informazioni su Q4, Inc.

Q4 Inc. (Q4), è un’importante piattaforma di comunicazioni per i mercati di capitali che sta trasformando il modo in cui aziende quotate in Borsa, investitori e banche d’investimento prendono decisioni per scoprire, comunicare ed entrare in rapporto in modo efficiente. La piattaforma tecnologica completa Q4 facilita le interazioni nei mercati di capitali tramite i prodotti offerti sul sito web della società per i rapporti con gli investitori, soluzioni per eventi virtuali e per la gestione dei rapporti con i clienti sui mercati di capitali oltre a strumenti per analisi di mercato e per gli azionisti. Contano su Q4 oltre 2.600 aziende quotate in Borsa, nonché importanti banche d’investimento. Q4 ha sede centrale a Toronto e sedi a New York e Londra.

Per saperne di più, visitare: www.q4inc.com.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

