Q4 Inc. ospita una chiacchierata informale con la presidente del CdA Colleen Johnston e il membro del consiglio Julie Silcock nella Giornata internazionale della donna

I membri del CdA di Q4 condividono prospettive sulla gestione delle parti interessate e sul ruolo del CdA

TORONTO–(BUSINESS WIRE)–Q4 Inc. (TSX: QFOR), importante piattaforma di comunicazioni per i mercati di capitali, ha annunciato che ospiterà una Fireside Chat virtuale con due dei suoi stimati membri del CdA, la Presidente Colleen Johnston e Julie Silcock, l’8 marzo, in occasione della Giornata internazionale della donna.

Moderate da Darrell Heaps, CEO di Q4, Colleen e Julie condivideranno le loro idee sulle attuali dinamiche dei mercati di capitali, particolarmente in vista del passaggio al “capitalismo delle parti interessate”, e sul modo in cui questo fenomeno impatta il loro ruolo come membri del CdA. La chiacchierata informale sarà un evento live ospitato sulla Q4 Virtual Events Platform, dalle ore 13:00 alle 13:45 orario di New York martedì 8 marzo e sarà inoltre disponibile per rispondere ad eventuali domande sul sito web degli investitori di Q4. Per registrarsi all’evento fare clic qui.

Q4 è fiera di essere all’avanguardia delle migliori pratiche di diversità nel CdA. Secondo un recente studio condotto da Women Get on Board e irLabs, Q4 è una di poche società recentemente quotata alla Borsa di Toronto (TSX) a includere donne nel suo CdA. La ricerca, pubblicata la settimana scorsa, riflette che solo il 16% dei posti del CdA per aziende recentemente quotate alla Borsa di Toronto sono occupati da donne. Inoltre, solo il 5,5% delle società recentemente quotate al TSX ha eletto una donna all’incarico di presidente.

Q4 Inc. (TSX: QFOR) è una delle principali piattaforme di comunicazione per i mercati dei capitali che sta trasformando il modo in cui le aziende quotate in Borsa, gli investitori e le banche di investimento prendono decisioni per farsi conoscere, comunicare e interagire in modo efficiente. La completa piattaforma tecnologica di Q4 semplifica le interazioni nei mercati dei capitali grazie ai suoi prodotti online dedicati ai rapporti con gli investitori, alle soluzioni per eventi virtuali, alla soluzione CRM per i mercati di capitali e agli strumenti di analisi di azionisti e mercato. La società è un affidabile partner di oltre 2.600 aziende internazionali quotate in Borsa, tra cui molti dei brand più stimati al mondo. Q4 ha sede a Toronto e uffici a New York e Londra. Per ulteriori informazioni visitare il sito dell’azienda: q4inc.com

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

