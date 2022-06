Q4 Inc. lancia Q4 Capital Connect™ e guida un’efficace strategia di comunicazione per i mercati dei capitali

TORONTO–(BUSINESS WIRE)–Q4 Inc. (TSX: QFOR) (“Q4”), piattaforma di comunicazione leader nei mercati dei capitali, è lieta di annunciare il lancio di Q4 Capital Connect™, una rivoluzionaria piattaforma scalabile realizzata per razionalizzare i flussi di lavoro e fornire informazioni strategiche basate sui dati in tutti i mercati dei capitali.





Q4 Capital Connect™ consente alle società pubbliche, di tutti i settori e di ogni capitalizzazione di mercato, di lanciare e misurare in modo fluido l’impatto di una strategia completa per i rapporti con gli investitori. Con una posizione centrale da cui comunicare il proprio valore ai mercati, analizzare l’impatto di ogni attività di comunicazione, rivolgersi a gli investitori appropriati e interagire con essi, i team IR sono in grado di sviluppare una strategia ripetibile e proattiva per connettersi con i mercati dei capitali. L’approccio della piattaforma consente di aggregare tutti i dati generati dagli investitori nell’ambito di un programma IR insieme alle analisi degli azionisti, per ottenere informazioni finalizzate alla formazione di una strategia di comunicazione apprezzata dagli investitori, al contempo in grado di individuare gli azionisti di rilievo e di dare loro la priorità.

La piattaforma Q4 Capital Connect includerà un portafoglio di applicazioni future, progettate specificamente per supportare i professionisti dei mercati dei capitali. La prima di queste applicazioni include Q4 Engagement Analytics e Q4 Web Management.

L’applicazione Engagement Analytics su Q4 Capital Connect™ aggrega le azioni degli investitori e degli azionisti che visitano un sito web di rapporti con gli investitori ed eventi correlati alle IR, trasformando i dati comportamentali in potenti e importanti indicatori sul movimento delle azioni, i dati sulla proprietà e il monitoraggio, per promuovere un approccio nuovo e proattivo al targeting degli investitori. Grazie a queste analisi, gli IRO possono identificare quali istituzioni nuove, esistenti o target stanno valutando i contenuti, analizzarne le interazioni nelle prime fasi della ricerca di un investitore, dare la priorità al tempo dei team gestionali affinché possano impegnarsi in modo proattivo con l’investitore giusto e accelerare la consapevolezza manageriale dell’interesse verso l’azienda da parte degli investitori-attivisti.

Engagement Analytics è il primo prodotto sul mercato che collega in modo univoco il comportamento degli investitori con la compravendita di titoli quotati alle Borse valori. Questo consente di comprendere le azioni e le intenzioni degli investitori su base giornaliera, portando targeting proattivo a un nuovo livello.

L’applicazione Web Management totalmente integrata su Q4 Capital Connect™ propone un approccio fluido e semplificato alla gestione di un sito web IR perché offre un punto centrale per la richiesta, il controllo e l’approvazione di aggiornamenti critici per il mercato. La piattaforma sicura di Q4 mette in connessione gli utenti con il team di Q4 Content Services per richiedere, visualizzare in anteprima e pubblicare in tutta semplicità le modifiche al loro sito web, tenendo traccia della cronologia delle modifiche nella stessa posizione. A tutt’oggi sono oltre 1.300 i clienti di Q4 che hanno già adottato l’applicazione Web Management, riscontrando una riduzione fino al 57% delle interazioni durante la richiesta di aggiornamenti dei contenuti, un miglioramento del 35% nei tempi di produzione e un’esperienza utente complessiva notevolmente superiore.

“Il lancio di Q4 Capital Connect™ è solo l’inizio di un approccio trasformativo per promuovere interazioni strategiche, efficienti e maggiormente efficaci in tutti i mercati dei capitali”, è stato il commento di Darrell Heaps, CEO di Q4. “Q4 Capital Connect è una piattaforma scalabile basata su analisi e dati proprietari e su un portafoglio sempre più ricco di soluzioni per la comunicazione digitale, che continuerà ad espandersi a un numero crescente di applicazioni per i rapporti con gli investitori e per flussi di lavoro chiave per banche di investimento e investitori. Siamo davvero entusiasti di presentare Q4 Capital Connect™ e di dimostrare il valore strategico e l’efficienza che possiamo fornire a tutti i partecipanti ai mercati dei capitali che adottano la piattaforma Q4”.

Informazioni su Q4 Inc.

Q4 Inc. (TSX: QFOR) è la piattaforma leader nelle comunicazioni per i mercati dei capitali che sta trasformando il modo in cui società quotate in Borsa, investitori e banche d’investimento prendono decisioni per scoprire, comunicare e interagire in modo efficiente. La completa piattaforma tecnologica di Q4 facilita le interazioni nei mercati dei capitali attraverso i prodotti correlati del suo sito web IR, le soluzioni per eventi virtuali, il CRM per i mercati dei capitali e gli strumenti di analisi di azionisti e mercato. È il partner di fiducia di oltre 2.700 società quotate in Borsa a livello globale, tra cui molti dei brand più rinomati al mondo. Q4 ha sede a Toronto e uffici a New York e Londra. Per ulteriori informazioni visitare il sito q4inc.com.

