Q4 Inc. Lancia due prodotti innovativi in Europa

La modernizzazione delle relazioni con gli investitori con l’Engagement Analytics di Q4 e la reimmaginazione dell’esperienza dell’evento sui mercati dei capitali con gli eventi virtuali di Q4

TORONTO–(BUSINESS WIRE)–Q4 Inc. (TSX: QFOR) (“Q4” o “la Società”), fornitore leader di piattaforme di comunicazione per i mercati dei capitali, è entusiasta di annunciare il lancio europeo di Q4 Engagement Analytics e Q4 Virtual Events. Entrambi i prodotti fanno parte della piattaforma Q4 Capital Connect™, che consente alle società pubbliche di tutti i settori e di tutte le dimensioni di mercato di lanciare e misurare senza problemi l’impatto di una strategia completa di relazioni con gli investitori.

Q4 Engagement Analytics aggrega le azioni degli investitori e degli azionisti che visitano il sito web delle relazioni con gli investitori o gli eventi legati all’IR, grazie a Q4, trasformando i dati comportamentali in potenti indicatori anticipatori dei movimenti azionari e dei cambiamenti di proprietà. Questa soluzione consente agli IRO di identificare i contenuti a cui ogni investitore è più interessato, di individuare i nuovi investitori nelle prime fasi di ricerca della loro azienda e di valutare l’impegno degli investitori target tra un incontro e l’altro. Inoltre, queste analisi possono accelerare la consapevolezza del management dell’interesse degli attivisti nei confronti dell’azienda e mostrare prove, supportate da dati, del ritorno sul tempo investito nelle relazioni con gli investitori. L’espansione di Engagement Analytics in Europa segna un miglioramento della capacità di Q4 di monitorare il comportamento degli investitori europei online. Le prossime versioni del prodotto forniranno alle società pubbliche approfondimenti contestuali sulle prestazioni dei loro contenuti digitali rispetto ai loro colleghi e includeranno integrazioni perfette con gli strumenti di workflow CRM di Q4 per consentire ai clienti di trasformare le intuizioni in azioni.

La piattaforma Q4 Virtual Events è stata progettata per elevare l’esperienza degli eventi per gli investitori e per offrire eventi sugli utili delle società pubbliche innovativi e coinvolgenti. L’innovativa piattaforma consente ai professionisti delle relazioni con gli investitori di soddisfare i requisiti più essenziali di una società pubblica: comunicazioni coerenti, d’impatto ed efficaci con gli investitori. Q4 Virtual Events offre attualmente oltre 1.100 eventi ogni trimestre alle aziende di tutto il mondo ed è supportata da un’assistenza leader del settore per fornire eventi virtuali personalizzati e sicuri. Nei prossimi mesi è prevista l’introduzione di nuove funzionalità, come la personalizzazione dei profili dei relatori, l’archiviazione dei contenuti attraverso il chaptering degli eventi, l’aggiunta di campi personalizzati per la registrazione degli eventi e il miglioramento delle funzionalità video e audio.

“Siamo entusiasti di lanciare Engagement Analytics e Virtual Events in Europa, per promuovere interazioni strategiche, efficienti e più efficaci su scala globale nei mercati dei capitali”, ha dichiarato Darrell Heaps, CEO di Q4. “L’innovativa tecnologia di Engagement Analytics consente ai clienti di Q4 di essere proattivi, di prendere decisioni strategiche informate e di dare priorità agli impegni con gli investitori. Con Virtual Events, la nostra priorità è quella di offrire ai nostri clienti un’esperienza senza soluzione di continuità, in modo che possano concentrarsi sulla strategia e allo stesso tempo aumentare e approfondire le relazioni con i loro investitori”.

Informazioni su Q4 Inc.

Q4 Inc. (TSX:QFOR) è una piattaforma di comunicazione leader nei mercati dei capitali che sta trasformando il modo in cui le società quotate in borsa, gli investitori e le banche d’investimento prendono decisioni per scoprire, comunicare e impegnarsi in modo efficiente. La piattaforma tecnologica end-to-end di Q4 facilita le interazioni tra i mercati dei capitali attraverso i prodotti del sito web IR, le soluzioni per gli eventi virtuali, il CRM dei mercati dei capitali e gli strumenti di analisi degli azionisti e del mercato. L’azienda è un partner di fiducia per oltre 2.650 società pubbliche a livello globale, tra cui molti dei marchi più rispettati al mondo. Q4 ha sede a Toronto e uffici a New York, Londra e Copenhagen. Per saperne di più su Q4, visitate il sito www.q4inc.com.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Relazioni con gli investitori: Sara Pearson, ir@q4inc.com

Richieste dei media: Heather Noll, media@q4inc.com