Provenir nomina Andrea Fassari Country Manager per l’Italia

Andrea Fassari, esperto nel settore con una lunga esperienza nelle vendite e attività di crescita, si unisce a Provenir per rispondere alla domanda crescente in un mercato “digital-first” per i sistemi di analisi avanzati, di elaborazione dei dati in tempo reale e dei processi decisionali automatizzati dell’azienda

LONDRA–(BUSINESS WIRE)–Provenir, leader mondiale nel settore del software per processi decisionali relativi al rischio basato sull’IA e sui dati, oggi ha annunciato che Andrea Fassari è stato nominato Country Manager per l’Italia. Fassari dirigerà le operazioni di vendita nel Paese e sarà responsabile dell’attuazione di nuove strategie finalizzate a migliorare i piani dell’azienda verso un’ ulteriore espansione delle sue soluzioni per i processi decisionali relativi al rischio verso le imprese di servizi finanziari in questa regione geografica.

Fassari vanta oltre quindici anni di esperienza nelle vendite, marketing e operazioni con una vasta competenza in relazione alla performance complessiva nelle vendite e all’allineamento degli obiettivi di vendita con le strategie essenziali delle aziende. Ha svolto ruoli di alto livello presso UNGUESS, CONNEXIA e Accenture, dove ha attuato nuove iniziative nei mercati target, coordinando team di grandi dimensioni per rispondere alle esigenze dei clienti.

Provenir sta riscontrando una domanda significativa per la sua piattaforma per processi decisionali, leder nel settore, basata su dati e IA, che supera i tradizionali software per processi decisionali, consentendo alle aziende di sfruttare la potenza di questi ultimi e dell’IA dei dati da un’unica interfaccia utente unificata e senza codice. Con sede a Milano, Fassari sarà una parte cruciale del team di vendita internazionale di Provenir per guidare le strategie di vendita e consentire il raggiungimento degli obiettivi dell’azienda.

“Le imprese di servizi finanziari di tutto il mondo cercano sempre di più una piattaforma per processi decisionali relativi al rischio associato al credito che consenta di prendere decisioni più intelligenti, più velocemente”, spiega Frode Berg, Direttore generale Provenir per l’Europa. “Leader riconosciuto del settore, Provenir sta aiutando i clienti a essere più competitivi, più agili e pronti a rispondere rapidamente alle esigenze in evoluzione delle imprese, ma non ci fermeremo qui. Andrea sarà parte integrale della nostra espansione in Italia mentre continuiamo il nostro cammino – offrire il nostro ecosistema unificato di processi decisionali relativi al rischio. È con grande fiducia che guardiamo al contributo che porterà”!

Informazioni su Provenir

Provenir aiuta le imprese di servizi finanziari e nel settore FinTech a scoprire come applicare processi decisionali più intelligenti relativi al rischio associato al credito.

L’azienda unisce la potenza dei processi decisionali, dell’elaborazione dei dati e dell’IA per consentire di prendere decisioni istantanee. Questa offerta unica consente alle imprese la possibilità di promuovere l’innovazione decisionale lungo l’intero ciclo di vita del cliente, migliorando l’esperienza del cliente, l’accesso ai servizi finanziari, l’agilità aziendale e altro ancora.

Provenir collabora con imprese di servizi finanziari innovativi in oltre 50 Paesi e ogni anno elabora più di tre miliardi di transazioni.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Viali Munteanu



Cognito Media (per conto di Provenir)



viali.munteanu@cognitomedia.com

+44 (0) 7547 819 438